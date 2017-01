Băncile îşi taie singure craca de sub picioare, scumpind creditele în lei

Băncile își taie singure craca de sub picioare, scumpind creditele în lei

Creditul în lei este prea scump. O spun și clienții băncilor, și bancherii. Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), marja creditelor noi în lei, exprimată ca diferență între dobânzile la împrumuturi și cele la depozite, a crescut mult prea repede, de la 2,4% în decembrie 2008 la 7,3% în august 2009. În același timp, marja creditelor în euro a avansat cu numai 2,4 puncte procentuale, de la 1,7 la 4,1%. „Băncile omoară găina care le-ar putea aduce ouă de aur. Nu este bine. Trebuie să își asume greșelile, chiar dacă acest lucru înseamnă o scădere a profitului. Penalizarea clienților nu este o soluție, o marjă de 7,3% nefiind justificată sub nicio formă”, a declarat ieri Valentin Lazea, economistul șef al BNR. Cât costă în prezent creditul în lei? Dobânda medie gravitează în jurul valorii de 15 - 20% pe an. La ING, spre exemplu, dobânda standard la împrumuturile în lei, pentru nevoi personale, este de 19,75%. DAE variază între 22,41% și 22, 84% pe an, fiind calculată pentru un credit de 60.000 lei, pe 10 ani. Dobânda promoțională este de 17,75% și se acordă doar celor care sunt clienți ai băncii de minimum șase luni. Evident, există și costuri suplimentare: comision de analiză de 105 lei, comision de acor-dare de 2% din valoarea creditului și taxă de înregistrare în arhiva electronică de 53,8 lei. Sumele acordate sunt cuprinse între 4.000 și 60.000 lei. Avantajele oferite sunt avansul de 0% și posibilitatea plății ratelor direct de pe cardul de cont. La BCR, dobânda este de 14%, pentru creditele pe maximum doi ani, 15,25% pentru cele pe 2 – 5 ani și 15,75% pentru împrumuturile contractate pe 5 – 10 ani. Dobânzile sunt aplicate clienților noi. Cei care au o relație mai veche cu banca (cont curent deschis, încasarea salariilor pe card BCR, comportament bun de plată în trecut) beneficiază de dobânzi preferențiale – 11,95% (2 ani), 13,75% (2 – 5 ani), respectiv 14,25% (5 – 10 ani). Pot fi obținute împrumuturi de până la 20.000 euro (echivalentul în lei). La Raiffeisen Bank, dobânzile pornesc de la 18% pe an, împrumuturile acordate fiind cuprinse între 300 și 10.000 lei, pe 6 – 60 luni. Comisionul de acordare este de 7%, fiind completat de un comision lunar de administrare de 0,7%. DAE pornește de la 39% pe an. Pentru creditele cuprinse între 1.000 și 20.000 lei, dobânda este de minimum 16,5% (DAE de 35,7%). Comisionul de acordare este de 6,5%, comisionul lunar de administrare fiind de 0,65%. Potrivit președintelui Asociației Române a Băncilor (ARB), Radu Ghețea, dobânzile la credite vor ajunge la o medie de 14% pe an, la finele lui 2009, în condițiile în care dobânzile la depozite vor scădea la 10%: „Trebuie să rămână o diferență de 5% între depozite și credite”.