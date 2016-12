Băncile din Constanţa au scos la vânzare mii de apartamente, vile, spaţii comerciale şi terenuri

Băncile din Constanța au scos la vânzare mii de apartamente, vile, spații comerciale și terenuri

În zilele noastre, băncile comerciale fac o concurență dură agențiilor imobiliare. Pe site-urile lor sunt expuse la vânzare mii de case, apartamente, garsoniere, vile, terenuri, spații comerciale și clădiri industriale.Poziția sistemului bancar pe piața imobiliară se va întări și mai mult după ce Camera Deputaților va aproba Legea dării în plată. Unii datornici se vor grăbi să cedeze imobilele cu care au garantat creditele imobiliare și de consum, pentru a scăpa de urmărirea băncilor. La 31 decembrie 2015, în România, 474.420 de persoane fizice aveau credite în valoare totală de 77,27 miliarde lei, garantate cu imobile. Dintre acestea, aproape 31.000 de persoane înregistrau restanțe de peste 30 de zile.Cei ce doresc să facă o achiziție imobiliară au de unde alege. Iată, pe lista de imobile în executare, expusă pe site-ul BRD, se găsesc: 326 apartamente, 401 case plus terenuri, 520 terenuri, 28 de spații comerciale și 31 clădiri industriale. O altă listă, cea a licitațiilor de bunuri ale firmelor aflate în insolvență sau faliment, cuprinde: 16 apartamente, 22 case plus terenuri, 30 de terenuri, 25 de spații comerciale, 48 de clădiri industriale.Dintre acestea, am selectat câteva oferte din județul Constanța:- garsonieră cu suprafața de 20,70 mp, situată în Constanța, pe bulevardul 1 Mai nr. 105, bloc C6, etaj 4, preț 52.334 lei;- apartament cu 2 camere, în suprafață de 55,97 metri pătrați, în Techirghiol, pe strada Ovidiu nr. 16 -18, bloc TA4, etaj 2, preț 109.620 lei;- casă cu 3 camere, 88,27 metri pătrați suprafața construită, și teren cu suprafața de 283 metri pătrați, situate în Lumina, strada Mare nr. 58, preț 151.038 lei;- teren cu suprafața de 394 metri pătrați, situat în Techirghiol, pe strada Nicolae Bălcescu nr. 15, preț 46.938 lei.Banca Transilvania are 38 de oferte la vânzare în județul Constanța, din care am spicuit câteva:- clădire compusă din parter și mansardă situată pe str. Mihail Jora nr. 9, în Agigea, cu suprafața construită de 426,86 metri pătrați și teren în suprafață de 1.000 metri pătrați, preț 70.000 euro;- teren intravilan cu suprafața de 3.719,75 metri pătrați, în Constanța, pe strada Scheia, preț 272.000 euro;- casă compusă din parter și etaj, cu patru camere decomandate, cu suprafața de 91,42 metri pătrați, și teren cu suprafața de 319 metri pătrați, pe strada Înfrățirii nr. 2, Constanța, la prețul de 156.000 euro;- teren intravilan în zona de vile din Eforie Nord, în suprafață de 1.100 metri pătrați, la prețul de 86.000 euro;- teren de 793 metri pătrați și spațiu comercial de 205,36 metri pătrați, situat în Constanța, pe strada Ion Roată nr. 3, la intrarea într-un supermarket, preț 231.703 euro;Alpha Bank avea 74 de oferte de vânzare în decembrie 2015. În 2016, evoluția oferte-lor a fost următoarea: în ianuarie - 76, în februa-rie - 47, iar în primele zile din martie - 24.În județul Constanța, banca a scos la vânzare un teren intravilan, în suprafață de 450 metri pătrați și o construcție compusă din demisol, parter, două etaje și mansardă, cu suprafața construită de 263,04 metri pătrați. Imobilul este situat în Agigea, pe str. Emil Racoviță nr. 56 - 57. Prețul de pornire a licitației este de 201.000 euro.La rândul ei, Intensa Sanpaolo Bank are 52 de oferte imobiliare. Iată câteva din județul nostru:- apartament cu 3 camere, cu suprafața utilă de 77 metri pătrați, situat în Constanța, pe bulevardul Tomis nr. 348, bloc TAV 2, et. 5, preț 46.418 euro;- apartament cu 3 camere, situat în Constanța, pe strada Sergent Nicolae Grindeanu nr. 49, bloc M6, parter, preț 22.990 euro;- casă cu 5 camere, cu suprafața utilă de 179,14 metri pătrați, în Constanța, pe strada Vârful cu Dor nr. 26, preț 109.934 euro.