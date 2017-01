Băncile dau credit. Card de credit

După o perioadă de pauză, în care am lăsat băncile în voia crizei, am decis că este timpul să ne folosim de optimismul din piață pentru a încerca imposibilul – obținerea unui credit. Poate părea simplu. Și chiar este, până când le zici ce salariu ai. Aici le dispărea zâmbetul de pe buze tuturor consultanților de credit cu care am stat de vorbă. Dacă aș fi zis că sunt plătit cu 2.500 lei, pe carte de muncă, ar fi fost ceva mai bine. Dar opțiunile prezentate de mine au eșuat rapid. „550 lei? Nu, ne pare rău”. Păi, păi, stați să vedeți că am citit în ziare că cică mă pot împrumuta la 30% din salariu. Să plătesc rate de 150 lei/lună nu e bine? Nu vreau decât 500 euro, pe cinci ani! Trebuie să plătesc chiria acum, că altfel sunt dat afară. „Ah, stați cu chirie?”. Da, e un apartament frumos, aici aproape. Pot să vin să plătesc rata la timp. „Nu”. (Pauză). „Nu, nu se acceptă bonuri de masă”. Plec. „Auziți, nu vreți să vă facem un card de credit?”. Încercarea nr. 2. „Câștigați 4.000 lei pe lună?”. Da, zic eu. Dar la negru. „Ăăăăăă. Andreeeei, vii puțin?”. Andrei este împăciuitor, mă pune să repet. „Da, deci câștig vreo 4.000 lei, din niște chirii, ciubucuri, reparații, jocuri de noroc. Nu se pune?”. „Stați să dau un telefon”. Adios! Încercarea nr. 3. Îmi zic să par nedumerit. „Dobânda ar fi de 15%”. Dobândă? Ce înseamnă dobândă? „Ah, ești tânăr. Nu știi încă prea multe. Banca îți dă, spre exemplu, 1.000 euro, dar tu plătești înapoi 1.200 euro, diferența fiind dobânda, ceea ce câștigă banca”. Ce porcărie. Păi și ce afacere fac eu aici? Nu mai vreau credit. „Nu vreți un card de credit mai bine?”. Hm, ce pot să fac cu el? „Faceți cumpărături și plătiți la salariu. Dobânda este foarte mică și aveți o perioadă de grație de 12 luni”. Deci iar dobândă, nu, mulțumesc! Încercarea nr. 4a. O ofertă de nerefuzat. Vreau să intru în afaceri. Deschid o patiserie! Tot ce îmi trebuie este capitalul de start. Din calculele mele, mi-ar trebui în jur de 20.000 euro, pentru o mașină de marfă, două cuptoare, un spațiu comercial, doi angajați, un calculator pentru gestiune și un buget inițial de promovare. N-am niciun venit acum dar sunt pregătit să garantez cu tot business-ul, până la ultimul fursec. În teorie, sună bine. Practic, mi se cere un avans. O contribuție proprie. N-am! Dar sunt realmente entuziasmat și știu că o să meargă bine. „Nu se poate, riscurile sunt mult prea mari acum. Vă sugerez să mergeți la o bancă specializată în finanțarea micilor întreprinzători”. OK. „Un card de credit, dacă vreți...”. Tăcere. Încercarea nr. 4b. Merg la o bancă mai „IMM-istă”. „Nu vă putem oferi 20.000 euro. Poate 9.000 – 10.000 euro, în cel mai bun caz. Completați și dumneavoastră cu restul și garantați cu activele. Există și START-ul, dacă ați auzit de el. Un program guvernamental, prin care puteți obține finanțare nerambursabilă”. Încercarea nr. 4c. „Cum ați zis că vă cheamă? Apăreți în baza de date cu un card de debit, pe care aveți o restanță de 126 lei, comisioane de administrare și penalități”. Deci nu se poate să îmi dați 20.000 euro și scădeți de acolo ăștia 126 lei? „Apăreți ca rău-platnic, nu se poate. Haideți să plătiți mai întâi, discutăm după aceea”. Imediat, doamnă. Stați să merg la bancomat, să scot niște bani. Naiba să te ia, Marcele, oricine-ai fi tu, mi-ai stricat șansa de a intra în afaceri! N-am încercat să obțin credite ipotecare. Spectrul șomajului este mult prea apăsător și nimeni nu se riscă să dea credite pe mai mult de cinci ani. Chiar și cinci ani este mult prea mult. În cel mai bun caz, puteți obține niște credite garantate, pe termen scurt (doi, trei ani). Dacă mergeți totuși la bănci, țineți-vă tare. Peste tot mi s-au oferit carduri de credit. Este noua găselniță. Fiecare bancă scoate peste noapte un astfel de „instrument modern”, pentru a prinde în plasă mai mulți clienți. Este ca un credit cu efect întârziat. Se dă acum, când lumea nu are bani, în speranța că economia își revine și oamenii vor fi, cât de curând, buni de plată.