Băncile comerciale preferă să crediteze populaţia

Documentar "Cuget Liber"

Băncile comerciale preferă să crediteze populația

Creditarea contribuie prea puțin la creșterea economică a României. Iată, în timp ce produsul brut a făcut un salt de 5% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada de referință din 2015, volumul creditării a crescut cu doar 0,92%, în august 2016 față de aceeași lună din anul precedent, ajungând la 218.254,2 milioane lei echivalent.De la un an la altul, preferințele instituțiilor fi-nanciare s-au schimbat în defavoarea economiei reale. Dacă în august 2015, creditele acordate agenților economici aveau o pondere de 49,57% în total, iar împrumuturile populației, reprezentau 48,49%, în august 2016, pon-derea creditelor populației a urcat la 50,84%, iar cea a împrumuturilor agenților economici a coborât la 46,49%. În decurs de un an, volumul creditelor acordate agenților economici s-a diminuat cu 5,35%, până la 101.465,9 milioane lei echivalent. În schimb, creditele populației au urcat cu 5,8%, ajungând la 110.952,7 mili-oane lei echivalent.Noua orientare arată că, în opinia băncilor comerciale, populația este un client mai bun și mai sigur decât agenții economici. Spre deo-sebire de aceștia, populația nu intră în insolvență și faliment și, întotdeuna se găsește ceva de executat silit: o locuință, un autovehicul, un sala-riu, o pensie sau un loc de veci.Scăderea creditării economiei reale nu este doar „meritul” băncilor, care au înăsprit condițiile de acordare a finanțării, ci și al agenților economici.Firmele au învățat lecțiile crizei economice din 2009 - 2013 și nu se mai aventurează să facă investiții cu orice preț, iar atunci când au proiecte de dezvoltare se bazează în primul rând pe resursele proprii.În cazul creditelor populației, se remarcă o schimbare semnificativă a structurii acestora. Dacă în august 2015, creditele de consum dețineau o pondere de 50,93%, iar cele pentru locuințe, de 46,22%, în august 2016, ponderea creditelor de consum a coborât la 46,78%, iar a celor pentru locuințe a urcat la 50,90%. În decurs de un an, volumul creditelor pentru locuințe a crescut cu 16,51%, evoluție datorată programului guvernamental „Prima Casă”, în vreme ce volumul creditelor de consum s-a redus cu 2,83%.Se remarcă, de asemenea, o schimbare majoră în privința monedei creditării. Clienții instituțiilor financiare au început să priceapă care sunt riscurile împrumuturilor în valută și preferă să obțină finanțări în moneda națională. Dacă în august 2015, creditele în valută erau majo-ritare, reprezentând 51,25% din total, în august 2016, creditele în lei au trecut pe primul loc, cu o pondere de 55,22%.În decurs de un an a avut loc o diminuare semnificativă a volumului creditelor restante. În august 2015, acestea aveau o pondere de 10,71% în volumul total al creditării, pentru ca în august 2016, ponderea lor să coboare la 6,66%. Totuși, nivelul creditelor restante este departe de cel din august 2008, de numai 1,04%.