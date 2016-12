Băncile anunţă oficial mărirea comisioanelor. Află cu cât vei plăti mai mult

Băncile anunță oficial mărirea comisioanelor. Află cu cât vei plăti mai mult

Zvonul potrivit căruia băncile majorează destul de mult diverse comisioane, acum, pe început de an, se adeverește. Constănțenii au început deja să primească scrisori prin care sunt informați cu privire la modificările ce urmează să intre în vigoare cât de curând.Prima bancă ce a ținut să-și în-științeze clienții în acest sens este BCR. Să vedem așadar ce comi-sioane cresc și cu cât.Începând din 27 martie, BCR eli-mină 14 comisioane, spun repre-zentanții băncii, și ajustează va-loarea a șapte comisioane. Ce înseamnă acest lucru? Începând cu această dată se majorează cu un leu comisionul lunar de administrare a contului curent, de la 2,5 lei la 3,5 lei pe lună și cu doi lei a comisionului lunar de administrare a pachetului de cont curent Esențial și Esențial Plus, de la 4,99 lei, la 6,99 lei, respectiv de la 9,99 lei, la 11,99 lei pe lună.De asemenea, se majorează comisionul pentru plăți efectuate prin Standing Order în sistem intra-bancar (BCR - BCR) la nivel de un leu/operațiune, indiferent de sumă, dar și comisionul pentru plăți efectuate prin Direct Debit și Standing Order în sistemul interbancar (BCR - alte bănci) la nivelul de doi euro/operațiune, indiferent de sumă.De pe 27 martie s-a decis și majorarea comisionului pentru încasări electronice în contul curent la nivelul de 0,5 lei/operațiune pentru încasări intrabancare, iar pentru încasări interbancare un leu pentru sume de până la 500 lei, patru lei pentru sume peste 500 lei și până la 20.000 de lei, 6,5 lei pentru sume peste 20.000 lei și până la 50.000 lei, zece lei pentru sume mai mari de 50.000 lei.Nici plățile efectuate la ghișeele băncilor nu scapă de majorare. Astfel, s-a decis majorarea cu trei lei a comisionului pentru plăți intra și interbancare la ghișeele băncii pentru sume între 501 - 1.500 lei, de la trei la șase lei/operațiune intrabancară, respectiv de la patru la șapte lei/operațiune interbancară.Pentru operațiunile de retragere numerar de mare valoare, de peste 50.000 lei, respectiv 10.000 de euro, efectuate la ghișeele băncii fără programare prealabilă cu două zile lucrătoare, comisionul de retragere aplicabil este de 1% din suma retrasă. Comisionul se aplică și în cazul neprezentării pentru efectuarea unei retrageri programate, dar nu se aplică retragerilor de numerar provenite din acordări de credite puse la dispoziția împrumutatului, titular al contului curent din care se efectuează retragerea.Și extrasul de cont va costa mai mult. Se reduce cu trei lei comisionul de eliberare a extrasului de cont curent la ghișeele băncii, de la 5 la 2 lei, dar se majorează taxa de transmitere a acestuia prin poștă de la 1 leu, la 2 lei, iar comisionul de emitere a stării financiare crește de la 0,5 lei la 2 lei/operațiune.În scrisoarea care deja a ajuns acasă la o parte din clienții acestei bănci, ori urmează să ajungă, se specifică faptul că funcționarea contului curent se va derula în continuare conform prevederilor contractuale. Utilizatorul serviciilor de plată are însă dreptul să denunțe unilateral contractul - cadru în mod gratuit, înainte de 27 martie.Majorările de mai sus vor fi aplicate de BCR, însă cel mai probabil și celelalte bănci se vor alinia, așadar în zilele care urmează cu siguranță și clienții acestora vor fi înștiințați cu privire la eventuale noi comisioane sau creșteri.