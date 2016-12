Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste

Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, informează Mediafax.ro. Publicația New York Times a relatat că, “autoritățile federale și locale investighează investighează unele dintre cele mai mari bănci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficanților de droguri și teroriștilor să spele bani”. Mediafax.ro mai scrie că, investigația nu a fost încă finalizată, dar autoritățile sunt pe cale să lanseze acțiuni împotriva JP Morgan și să ancheteze activitățile mai multor altor bănci mari, între care Bank of America.Reprezentanții JP Morgan și Bank of America au refuzat să comenteze.