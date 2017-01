Bancherii se aşteaptă la noi scăderi ale dobânzilor la creditele acordate populaţiei

Bancherii se așteaptă la noi scăderi ale dobânzilor la creditele acordate populației

Bancpost a organizat o întâl-nire cu întreprinzătorii constănțeni pentru a discuta despre situația economică actuală, precum și pentru a prezenta câteva dintre produsele bancare destinate persoanelor juridice. „În 2008, economia româ-nească nu a perceput stimulii care indicau că se apropie o perioadă foarte grea. Și astfel, în momentul în care s-a auzit de criză, toți s-au oprit. Noi ne-am restrâns activitatea și am înăsprit condițiile de creditare, iar persoanele fizice și juridice au început să nu mai treacă pe la bănci. Dacă ne așteptăm ca măsurile de stimulare a eco-nomiei pentru a ieși din criză să fie luate doar la nivel macro, atunci va fi foarte greu. Trebuie să ne reluăm activitatea, atât băncile, cât și clienții “, și-a început discursul Lucian Isar, directorul departamentului de „corporate banking”, din cadrul Bancpost. Potrivit reprezentanților bancari, semnalele din economie sunt îmbucurătoare pentru reluarea creșterii economice și a creditării. „Dacă în 2008, consumul a crescut destul de mult și pe această bază, am avut una din cele mai mari creșteri ale economiei din Europa, în 2009 am strâns cureaua și prin urmare, activitatea economică a scăzut semnificativ. 2010 se anunță un an al „dezmorțirii”, însă nu trebuie să ne așteptăm la reveniri spectaculoase”, a explicat Dan Bucșa, economistul șef al Bancpost. În acest moment, România își revine în primul rând datorită comenzilor externe. „Cererea internă este încă foarte scăzută, nici sectorul comerțului, nici cel al construcțiilor nu-și revin destul de repede. Totuși, acordul cu Fondul Monetar Internațional, semnalele pozitive din partea agențiilor de rating au făcut ca riscul perceput de investitorii străini, în cazul României, să scadă în acest an”, a precizat Dan Bucșa. Prin urmare, rata dobânzii ar continua să scadă, dacă semnalele se dovedesc a fi pe termen lung. „În 2009, Banca Națională a României a sacrificat dobânda pentru a apăra cursul și a retras lichiditate de pe piață. În prezent, lichiditatea de pe piață este suficientă, presiunea pe cursul valutar este scăzută, iar dacă situația va persista pe termen lung, dobânda cu siguranță va avea un trend descendent”, a mai spus economistul șef al Banc-post.