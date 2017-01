Bancherii se aşteaptă ca ritmul creditării să se reia treptat, cu o creştere de maxim 2 - 3%

În ciuda scăderii dobânzii cheie cu 1%, în 2010,

Bancherii se așteaptă ca ritmul creditării să se reia treptat, cu o creștere de maxim 2 - 3%

Ştire online publicată Miercuri, 10 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Națională a României (BNR) a făcut un nou pas în relansarea creditării, în acest an. După ce la începutul lui 2009, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât reducerea dobânzii cheie la 7,5%, pe 3 februarie 2010, banca a mai tăiat dobânda cu încă jumătate de punct procentual. Reprezentanții bancari însă sunt rezervați cu privire la o creștere spectaculoasă a creditării, în 2010. „Procesul de creditare va fi reluat, dar nu credem că va fi brusc sau rapid. Procesul se va relua treptat și nu va fi generalizat la nivelul tutu-ror băncilor. Deja se vede o departajare între bănci”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferință de presă de la sfârșitul săptămânii trecute. Reprezentantul BNR a recunoscut că băncile sunt „încă extrem de reticente în ceea ce privește creditarea”. Și președintele Asociației Române a Băncilor (ARB) consideră că băncile comerciale vor relua acordarea de credite către populație într-un ritm lent, în 2010. „Referitor la ritmul de creștere a creditării la nivelul sistemului, dacă reușim să-l aducem de la minus la plus 2 - 3% ar fi foarte bine”, a precizat Radu Ghețea, citat de Mediafax. Ritmul creditului neguvernamental înregistra o scădere de 3,6%, la 31 decembrie 2009 față de sfârșitul lui 2008, potrivit datelor BNR. În ceea ce privește dobânzile la instituțiile de credit din România, președintele ARB anticipează o creștere a ratei interbancare Euribor și o reducere a ratelor în moneda națională. „Cred că dobânda de politică monetară a Băncii Centrale Europene, de 1%, reprezintă o măsură adoptată pentru a menține aprinsă dorința de a investi, de a face afaceri cu bani ieftini. Mai devreme sau mai târziu se va vedea acest lucru, Euribor va crește, pentru că economiile au început să se miște”, a explicat Radu Ghețea. Pentru 2010, el estimează că dobânzile la creditele în lei nu vor coborî sub 10%. BNR a început deja să impulsioneze scăderea dobânzilor, printr-o operațiune realizată luni, prin intermediul căreia a injectat 3,09 miliarde lei pe piața interbancară la o dobândă de 7%, egală cu noua rată stabilită pe 3 februarie 2010. În urma operațiunii, dobânzile de pe piața interbancară au scăzut de la nivelul de 7 - 8%, la 6,51% - 7,01%.