Banca Transilvania dă medicilor „reţete” de finanţare

Banca Transilvania dă medicilor „rețete” de finanțare

Banca Transilvania a lansat serviciul „Divizia pentru medici", care cuprinde mai multe pachete integrate de credite și consultanță, destinate sprijinirii inițiativelor private de afaceri în segmentul medical. Potrivit spuselor reprezentanților BT, acest sector al pieței are un potențial foarte mare și a fost puțin exploatat până acum. Noua divizie a BT are 125 de anga-jați, din care jumătate medici și jumătate specialiști bancar. În următoarea perioadă vor fi deschise 10 agenții specializate, dedicate exclusiv medicilor, în majoritatea orașelor universitare, printre care și Constanța. Creditele acordate prin noul serviciu pot fi folosite pentru finanțarea afacerilor existente dar și pentru înființarea de afaceri.