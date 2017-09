Banca Românească a fost preluată de grupul financiar maghiar OTP

Joi, 27 Iulie 2017

Banca grecească National Bank of Greece (NBG) a semnat un acord cu subsidiara din România a grupul financiar maghiar OTP privind achiziționarea pachetului de acțiuni deținute la Banca Românească, de 99,28%, tranzacție care implică și achiziția portofoliului suplimentar din România aparținând altor subsidiare ale NBG, a anunțat joi OTP Bank România, relatează News.ro.În luna martie a acestui an, Profit.ro a anunțat, citând surse din piață, că OTP este în discuții avansate pentru a prelua Banca Românească.”Reprezentanții National Bank of Greece și ai OTP Bank România au semnat acordul privind achiziționarea Băncii Românești. Părțile nu doresc să dezvăluie detaliile financiare ale tranzacției”, se arată în comunicatul publicat joi.Tranzacția trebuie să obțină aprobarea Băncii Naționale a României (BNR) pentru a putea fi finalizată. În urma finalizării achiziției, cota de piață a OTP Bank România (OBR) va crește la aproape 4%, față de 2,09% cât este în prezent, urcând astfel pe locul 8 în topul băncilor din România. Banca Românească este a 14-a cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de 1,62%.Societe Generale Corporate & Investment Banking a acționat în calitate de consilier financiar unic al OTP Group în această tranzacție.”Lucrăm împreună ca să ne asigurăm că fuziunea are un impact pozitiv asupra clienților ambelor bănci. Acest lucru nu implică doar un acces mai facil la sucursalele băncii, dar și îmbunătățirea calității serviciilor. Ne așteptăm ca finalizarea tranzacției financiare să aibă loc la începutul anului 2018, după validarea acesteia de către autoritățile competente”, a declarat director general adjunct al diviziei comerciale a OTP Bank, László Wolf, în cadrul comunicatului.Wolf a declarat, în luna martie a acestui an, că în România există cel puțin trei bănci semnificative scoase la vânzare, iar OTP are suficienți bani s-o cumpere pe oricare, în contextul în care lichiditățile la nivel de grup sunt de 8 miliarde euro, iar pentru piața din România ar fi suficiente în prezent 10-15 bănci mari.În luna februarie a acestui an, directorul general al OTP Bank România, László Diósi, a declarat, pentru News.ro, că este probabilă achiziția, de către grupul bancar ungar, a unei bănci cu o cotă de piață în România de cel puțin 1% în acest an, dar nu la orice preț, în condițiile în care obiectivul băncii, de a atinge o cotă de piață de 5% în trei ani, este aproape imposibil de atins doar pe cale organică.