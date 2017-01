Bacteriile „petroliste“ vor curăţa apele colectate de la „Oil Terminal“ şi din santina navelor

Bacteriile „petroliste“ vor curăța apele colectate de la „Oil Terminal“ și din santina navelor

Preocupările de mediu ale portului Constanța sunt de dată recentă. În anul 1998, administrația lui a lansat proiectul privind managementul deșeurilor, pe care, până în vara lui 2007, a reușit să-l ducă la bun sfârșit. Astfel, a fost date în exploatare rampa ecologică, incineratorul pentru deșeurile periculoase și nava depol „Nicolae Zeicu“, stația de tratare a apelor uzate și de santină și stația de tratare a deșeurilor de levigat. Realizarea întregului program, evaluat, inițial, la 30,5 milioane euro, a costat 22 milioane euro, a declarat Gheorghe Iorov, directorul general adjunct al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Finanțarea a fost asigurată de Banca Europeană de Investiții, în proporție de 49%, iar restul de 51%, din fondurile proprii ale administrației portuare. La o inaugurare Ieri, în prezența unui mare număr de ziariști, directorul general Constantin Matei și adjunctul Gheorghe Iorov au inaugurat stația de tratare a apelor uzate și de santină, situată în vecinătatea terminalului petrolier, din portul Constanța. Antreprenorul general al investiției (precum și al stației de tratare a deșeurilor de levigat) este cunoscuta companie austriacă „Siemens”, iar subcontractori, firmele „Argenta” (pentru instalațiile mecanice), „Pet Comunication” (pentru cele electrice) și „Proconex” (pentru lucrările de construcții civile). Valoarea totală a lucrărilor realizate de „Siemens” se ridică la 7,625 milioane euro. Noul obiectiv de mediu intrat în dotarea portului Constanța poate trata o cantitate de 814.000 mc de ape uzate pe an. Clienții stației vor fi „Oil Terminal” și navele care intră în portul Constanța. Acestea din urmă au obligația să predea apele de santină. Ferma de bacterii Tehnologia utilizată pentru extragerea produselor petroliere din apă este ecologică, având la bază un mecanism biologic. Actorii principali ai întregului proces de epurare sunt bacteriile devoratoare de petrol. Practic, în stație intră, pe o parte, amestecul de apă, uleiuri și produse petroliere provenite din terminalul petrolier și din santina navelor, iar pe la celălalt capăt ies apa curată, care este redată mării, și câteva turte de nămol, care sunt predate la rampa de gunoi. Această tehnologie, cu adevărat revoluționară, asigură un grad ridicat de separare a petrolului din apă. Cel ce a furnizat bacteriile „petroliste” este antreprenorul general „Siemens”. De acum înainte, administrația portului trebuie să aibă grijă de ele, să le asigure hrana zilnică - apele reziduale -, dacă vrea ca acestea să nu moară de foame, și să le facă curat, eliminând periodic turtele de nămol. În fapt, stația funcționează pe principiul unei ferme de animale, în care, în loc de boi, vaci sau oi, sunt crescute bacteriile iubitoare de petrol. Ținta: un port ecologic Finalizarea programului de management al deșeurilor reprezintă doar un început. Constanța mai are multe de făcut pentru a deveni un port ecologic. Pe viitor, administrația, împreună cu agenții economici portuari vor trebui să stabilească un program de mediu comun. Începutul trebuie făcut prin stabilirea unor standarde ecologice pe care trebuie să le atingă portul Constanța și care să nu difere de cele ale porturilor europene moderne. În al doilea rând, trebuie pus la punct un sistem de monitorizare a stării apei, aerului și solului. Apoi, atenția trebuie concentrată asupra prezentului, adică pe marile surse de poluare existente: terminalele de minereu și cărbune, de alumină, de petrol, de materiale de construcții, de produse chimice și cereale. 