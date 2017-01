Bãtrâneţea, minã de aur pentru bãnci

Bãtrânețea, minã de aur pentru bãnci

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În două luni, toți angajații cu vârsta până în 35 de ani sunt obligați să adere la unul dintre cele 20 de fonduri de pensie. Cei cu vârsta de până la 45 de ani pot opta și ei pentru o pensie gratuită, care constă în redirecționarea spre fondurile private a 2% din contribuția pentru pensia de stat, în primul an de funcționare a noului sistem. În plus, există posibilitatea de a alege și o pensie privată facultativă, la care se contribuie suplimentar cu cel mult 15% din venitul lunar brut. La nivel național, 2,5 milioane de români sunt eligibili pentru pensia privată obligatorie. În aceste condiții, piața pensiilor private este estimată la 500 milioane euro, în 2010. Băncile nu au pierdut nicio secundă și au început să înființeze companii de pensii private pe bandă rulantă, asaltând simultan toate canalele mass-media cu recla-me sugestive, în care moșuleții nu se mai înghesuie în autobuzul 100, la ora 12:00, ci merg la cumpărături în Milano și iau biciclete la nepoți. Teoretic, este ilegal. Potrivit Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicitatea la aceste servicii intră în legalitate după 17 septembrie, data oficială de lansare. Comparativ cu creditele bancare, pensiile private nu diferă aproape deloc de la o companie la alta, întrucât este vorba de un serviciu financiar social. Cu alte cuvinte, cine intră primul pe piață va câștiga un număr considerabil de clienți.