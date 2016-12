Azi s-a deschis hypermarketul „real,- Constanţa Nord“

Azi s-a deschis hypermarketul „real,- Constanța Nord“

Evenimentul „number one” al acestei zile, la Constanța, este inaugurarea celui de-al 21-lea magazin al Diviziei „real,- Hypermarket”. Investiția de aproximativ 21,5 milioane de euro sfidează criza, contribuind nu doar la relansarea concurenței pe piața de retail și a consumului populației, dar și la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă locale. Excursie printre mărfuri și prețuri. Noul magazin „real,- Constanța Nord” este amplasat pe centura comercială a orașului, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, la nr. 168. Ocupă un spațiu generos, de 12.385 mp, care include și o parcare cu 550 de locuri. Supra-fața destinată vânzării mărfurilor - 7.500 mp - este inteligent organizată. Raioanele specializate sunt înșiruite după un anume concept, iar între standurile cu mărfuri sunt lăsate spații largi, ca pentru promenadă. De altfel, asta e și ideea: o vizită la „real,- Hypermar-ket” trebuie să fie o plimbare de plăcere, o excursie printre mărfuri și prețuri. „real,- Constanța Nord” este o provocare pentru iubitorii de sho-pping. Oferta este extraordinară: peste 40.000 de produse ali-mentare și nealimentare. Remar-cabil e faptul că peste 90% dintre ele provin de la producătorii și furnizorii locali. Nota comună a acestei varietăți sortimentale o reprezintă calitatea și prospețimea. Invitație la degustare de vinuri „Perla” magazinului este raionul de vinuri, în care sunt expuse peste 650 de soiuri, din 20 de țări. Gazdele au venit cu o inovație: sistemul de degustare a vinului. Pe baza unui card cu valoare minimă de 10 lei, se pot face în medie 15-20 de degustări, în funcție de vinurile alese; un adevărat tur al podgoriilor lumii. Cardul se poate realimenta când s-a epuizat suma încărcată pe el. Dacă nu aveți încredere în propriile gusturi și nu știți să alegeți vinul potrivit, puteți apela la serviciile specialistului: somelierul magazinului. Mistreți, iepuri și fazani Raionul de pește se află la doi pași de cel de vinuri. Este o vecinătate fericită și generoasă. În galantare își așteaptă cumpărătorii mai multe specii de pește (proaspăt și congelat), iar într-un acvariu uriaș zburdă crapii respectabili, sortiți să sfârșească pe grătar și să fie udați cu vin alb. Este cea mai mare piață de pește din Constanța, susțin organizatorii În sectorul de carne te saturi numai privind vitrinele: porc, vită, mistreț, iepure, fazan, cotlete, fleici, mușchiuleț… Totul este proaspăt, abia ieșit de sub cuțit. În spatele vânzătorilor, dincolo de fereastră, se zăresc măcelarii cum tranșează carnea de pe carcase. „real,- Constanța Nord” are propria fabrică de pâine și de specialități de panificație. Pro-cesul tehnologic se derulează sub privirile cumpărătorilor. Brutarii vor produce zilnic câteva tone de pâine și cocături delicioase. „real,- Constanța Nord” asigură servicii precum: sisteme foarte flexibile de finanțare, verificarea aparaturii cumpărate la bancul de probă, ajustarea hainelor, livrarea la domiciliu a produselor nealimentare cu volum mare și valoare unitară de peste 500 de lei, birou pentru returnarea produselor etc. Mai trebuie remarcat un aspect important: batalionul de lucrători ai magazinului se instruiește sub îndrumarea unui pluton de specialiști străini: francezi, ita-lieni și alții. Creștere de 92% La conferința de presă care a precedat inaugurarea, directorul general Tjeerd Jegen a declarat că rețeaua de hipermarketuri dezvol-tată în România a obținut, în 2008, o creștere de 92% a vânzărilor nete în lei, comparativ cu anul precedent. Divizia va continua investițiile și va deschide alte 4 magazine în 2009, care vor asigura 1.200 de locuri de muncă. Prin deschiderea noului magazin, investiția totală realizată de „real,- la Constanța” ajunge la aproximativ 35 de milioane de euro în cele două hipermarketuri, în care au fost create în total peste 650 de locuri de muncă.