Avia Motors preia distribuţia mărcii Skoda în Constanţa

Avia Motors preia distribuția mărcii Skoda în Constanța

Avia Motors, unul dintre cei mai importanți distribuitori Skoda, se extinde pe piața din Constanța. Strategia Avia Motors este un exemplu de adaptabilitate pe timp de recesiune economică, iar reprezentanții Avia Motors spun că piața auto din Constanța are potențial ridicat de creștere în viitorul apropiat.Avia Motors a preluat infrastructura existentă și va face o infuzie importantă de capital propriu pentru dezvoltarea operațiunilor. Decizia reflectă în mare măsură solicitările primite de la clienți, piața din Constanța fiind una dintre cele mai dinamice în acest moment la nivel național.Deși ne aflăm într-o perioadă de restructurări masive pe piața distribuitorilor auto din țară, Avia Motors a reușit să-și consolideze de-a lungul timpului poziția de jucător fruntaș în rețeaua Skoda din țară, înregistrând în ultimii ani rezultate pozitive care permit dezvoltarea companiei pe termen lung. În 2013, compania a realizat o cifră de afaceri de aproximativ 86 milioane lei și un profit de aproape 4,5 milioane lei, reinvestit în afacere.„Am căutat în permanență noi direcții de creștere a business-ului, însă nu ne-am grăbit niciodată, chiar dacă au existat mereu oportunități. Analiza atentă, managementul eficient, în echipă, și mai ales orientarea către client, au fost pilonii pe care am clădit un dealer puternic. Doresc să menținem aceeași abordare și să reedităm succesul din București oriunde vom merge. În urma consultărilor cu importatorul, dar și cu staff-ul intern, am decis să repunem marca Skoda pe harta Constanței”, a declarat Daniel Balaban, președintele Avia Motors.„Avia Motors este un exemplu de succes pentru piața auto din România. Criza a influențat negativ mulți dealeri, însă nu întotdea-una ca urmare a unui management deficitar. Astfel, criza economică a fost un moment de cumpănă pentru mulți dintre distribuitorii auto din țară, dar ne putem mândri și cu povești de succes. Extinderea Avia Motors pe piața din Constanța este un bun exemplu de dezvoltare sănătoasă a business-ului. Pentru că ne dorim în continuare calitate și profesionalism la cele mai înalte standarde, distribuitorul Avia Motors a beneficiat în acest demers de tot suportul importatorului pentru preluarea reprezentării mărcii într-o piață foarte importantă precum Constanța”, a precizat Vlad Rusu, director marca Skoda.Totodată, Avia Motors aduce în Constanța marca Das WeltAuto „Autovehicule rulate de calitate. Garantat” la standardul Volkswagen.„Piața actuală ne obligă să venim în întâmpinarea clienților cu o gamă completă de servicii. Prin Das WeltAuto suntem la dispoziția clienților care vor să-și schimbe mașina veche, indiferent de marcă, cu una nouă sau chiar rulată. Parcul Das WeltAuto este gata să satisfacă orice cerere din partea clienților care sunt interesați de o mașină rulată de calitate, cu garanție”, a conchis Daniel Balaban.