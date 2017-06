Aveţi venituri din străinătate? Iată până când trebuie să le declaraţi

Aveți venituri din străinătate? Iată până când trebuie să le declarați

Termenul limită pentru depunerea formularului 201 - „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” pentru veniturile anului 2016 este 25 mai 2017.Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de către persoanele fizice nerezidente, care îndeplinesc condițiile de rezidență, care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:- venituri din profesii liberale;- venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii;- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;- venituri din cedarea folosinței bunurilor;- venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;- venituri sub formă de dividende;- venituri sub formă de dobânzi;- venituri din premii;- venituri din jocuri de noroc;- câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;- alte venituri din investiții;-venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare;- alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Declarația se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.Declarația se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.Veniturile se declară pentru fiecare țară - sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.Declarația se depune, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Aceasta poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.Formularul 201 se poate obtine prin:- descarcarea de pe websiteurile: Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta contribuabili/Toate formularele, cu explicatii;- prezentarea la sediul administrației fiscale de care aparțin de unde pot obține gratuit formularele de declarații fiscale.Nedepunerea formularului 201, „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” în termenul legal, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.Pentru a veni în sprijinul contribuabililor Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, organizează în data de 18 mai, ora 13.00, la sediul CECAR Constanța o întâlnire cu contribuabilii având ca temă de dezbatere „Depunerea și completarea formularului 201 - Declarație privind veniturile realizate din străinătate”.