Averile a trei constănţeni vor fi verificate de Fisc

romania va fi uitata !

Multi emigranti din diaspora raman socati de sistemul din romania ajungem sa muncim pentru datoriile statului si ridicarea economie ca statul sa asi faca de cap an alte tari sarace .pentru mine un nou titlu este ---- anaful emblema securistilor --- sincer nu se mai merita an romania nici de dragul frumuseti a cestei tari coruptia e si mai mare 100% dupa perdea . dupa 3 ani romania se va cofrunta cu o scadere a populatiei 6/8 milioane de romanii vor abandona romania din cauza locurilor de munca a saraciei si a coruptiei o sa ajunga pensionari sa munceasca pentru guvern condus de ispectia judiciara analta de casati viitori lupi an blana de securisti .stastistica arata ca 4 milioane de romani sunt an fluxul emigrari din care 3 milioane stabiliti temporari si cu propietati legale si munca an diaspora .referitor la tineret se grabesc pentru o cariera si un loc stabil an diaspora ba chiar sunt elevi care renut la scoala circa 15000 pe ani din cauza parasiti de parinti saracie si ne implicarea statului .antrebarea este daca intram an spatiu sengher ce va faceti 10 milioane de romani cu singurata vor pleca pentru un trai mai bin an locuirea unui pensionar din belgia sau germania si mai de parte este un emigrant .------- atentie uniunea europeana reduc cererile de azil din 2016 maxim an fie care tara vor fi 20 mii de azilii iar fluxul emigrari pentru munca se vor deschide pentru munca ex.un azil ia bani pentru integrare cu expirarea actelor va fi trimis an tara natala adica bani din buzunaru ue un emigran va fi platit pentru integrare si calificare timp de durata si plasat la munca indiferen de tara membru ue succes sistem inteligen are comisariatul comisiei europene .asa ca tarile corupte si sarace care nau avut grija va suferi cu scaderea economiei .....