Avem un TICHET RABLA. CE MAŞINĂ ne cumpărăm?

Am in fata blocului o skoda octavia 2012 cu 22000 km, la 10500 eur... in comparatie cu ce e in articol , este si mai ieftina si mai buna.Doar ca nu e noua si nu poti folosi tichetul. Ideea ca e teapa mare cu masinile noi, te bagi pt un tichet de 1500 de eur la belea. Cunosc pe cineva care a luat un ford focus in leasing si l-a ajuns 22000 eur, acum daca i-l vinde ia max 6000 !!!! De banii astia luam si skod adin exemplul meu si o garsoniera pe care o inchiriam... Nu e afacere cu masinilie noi.