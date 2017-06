Avantajele eşalonări la plată a obligaţiilor fiscale restante

Avantajele eșalonări la plată a obligațiilor fiscale restante

Contribuabilii persoanele fizice și juridice care înregistrază obligații fiscale restante că pot solicita organului fiscal eșalonări la plata debitelor restante pe o perioadă de cel mult 5 ani, în conformitate cu prevederile Titlului VII “Colectarea creanțelor fiscale”, Capitolul IV „Înlesniri la plată” din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată, documentele justificative necesare, precum și Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organele fiscale subordonate ANAF sunt aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45 din 20 ianuarie 2016 .Vă prezentăm, la modul general, avantajele accesării unei eșalonări la plată, condițiile și situațiile specifice de acordare a eșalonării.1. Avantajele derulării unei eșalonări la platăa) neînceperea sau suspendarea executării silite pentru:- obligațiile eșalonate- obligațiile care constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării (obligații cu termene de plată ulterioare datei comunicării deciziei de eșalonare, diferențele rezultate din declarații rectificative, obligații restante nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare și necuprinse în eșalonare, obligații pentru care a încetat suspendarea executării după comunicarea deciziei de eșalonare etc.)În funcție de forma de executare silită aplicată, suspendarea are ca efect:● în cazul popririi bancare :- menținerea indisponibilizării asupra sumelor existente în cont la data comunicării adresei de suspendare, contribuabilul putând efectua plăți din acestea numai pentru plata obligațiilor de care depinde menținerea eșalonării;- încetarea indisponibilizării în privința încasărilor viitoare.● în cazul terților popriți - încetarea indisponibilizării sumelor datorate de aceștia contribuabilului.● în cazul sechestrelor - oprirea procedurii de executare silită asupra bunurilor ce fac obiectul sechestrelor.b) posibilitatea participării la licitațiile publice deoarece obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante dacă se află în termenul de plată prevăzut în graficul de eșalonare;c) amânarea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, în vederea anulării la finalizarea eșalonării;d) necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată (cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de eșalonare).2. Condiții generale de accesare a unei eșalonări la plată (cumulative)- să aibă depuse toate declarațiile fiscale (la data eliberării certificatului de atestare fiscală);- să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești;- să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare;- să nu fie în procedura insolvenței sau în dizolvare;- să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, conform Codului de procedură fiscală. Dacă actele de stabilire a răspunderii sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma a fost achitată, condiția se consideră a fi îndeplinită;- să aibă constituită garanția.3. Mențiuni privind garanțiileTipuri de garanții:- mijloace bănești consemnate pe numele contribuabilului la dispoziția organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului sau scrisoare de garanție bancară/poliță de asigurare de garanție - valoarea trebuie să acopere sumele eșalonate și dobânzile pe perioada eșalonării;- sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor contribuabilului;- contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane, libere de orice sarcini, cu excepția sechestrelor aplicate de către organul fiscal, dacă valoarea bunului este acoperitoare pentru obligațiile terțului și pentru garantarea obligațiilor ce se eșalonează. În acest caz, ipoteca se instituie numai pentru un singur contribuabil.Valoarea garanțiilor reale - trebuie să acopere sumele eșalonate, dobânzile pe perioada eșalonării, plus un procent de până la 16%, în funcție de perioada de eșalonare (2,3,4 sau 5 ani).În cazul ipotecii mobiliare - bunul să nu aibă durata de funcționare expirată conform Legii nr. 15/1994, însă se acceptă totuși astfel de bunuri numai dacă au fost supuse reevaluării potrivit regulilor contabile.În cazul bunurilor oferite pentru sechestru asigurătoriu care sunt deja ipotecate sau gajate - valoarea lor să acopere valoarea pentru garantarea obligațiilor eșalonate, cât și valoarea pentru care sunt constituite eventuale ipoteci/gajuri în favoarea altor creditori.4. Situații specificeExceptând situația contribuabililor – persoane juridice, care, potrivit legii (art 193 alin. (3) din Codul de procedură fiscală), nu au obligația constituirii de garanții (instituții publice, autorități/servicii publice autonome înființate prin lege organică, unități și instituții de cercetare de drept public, instituții de învățământ superior de stat) legislația distinge mai multe situații de acordare a eșalonării la plată, în funcție de starea patrimonială a contribuabilului și de nivelul obligațiilor de plată, respectiv:A. persoane juridice cu obligații fiscale de până la 20.000 lei- exceptate de la constituirea de garanții;- perioada de eșalonare - cel mult 5 ani;- beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării.B. persoane juridice cu obligații fiscale în cuantum mai mare sau egal cu 20.000 lei- constituie garanții;- perioada de eșalonare - cel mult 5 ani;- beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anulării.C. debitori care nu dețin bunuri în proprietate și care nu constituie garanții- perioada de eșalonare - cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale);- penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate - nu se amână la plată și se includ în eșalonare, deci nu pot fi anulate.D. debitori care dețin în proprietate bunuri, dar sunt insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege- constituie garanții la valoarea bunurilor deținute;- perioada de eșalonare - cel mult 5 ani (indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale);- penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate - nu se amână la plată și se includ în eșalonare, deci nu pot fi anulate.E. debitori care, deși dețin bunuri în patrimoniu, nu pot constitui garanții întrucât sunt gajate și/sau ipotecate în totalitate în favoarea altor creditori și nu aduc nici garanții constituite în favoarea lor de un terț- perioada de eșalonare - cel mult 6 luni ( indiferent de cuantumul obligațiilor fiscale);- penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate - nu se amână la plată și se includ în eșalonare, deci nu pot fi anulate.5. Prevederi speciale aplicabile contribuabililor încadrați în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic● Criterii de încadrare în această categorie :- nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;- niciunul dintre administratori nu a deținut, în ultimii 5 ani, calitatea de administrator la persoane juridice lichidate la care au rămas obligații fiscale neachitate;- nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului;- nu are obligații fiscale restante mai vechi de 6 luni;- nu a înregistrat pierderi în fiecare din ultimii 3 ani fiscali consecutivi- sunt înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.● Condiții de acordare :- cerere;- condiții generale (excepție : condiția referitoare la dificultatea financiară);- garanție : 20% din valoarea garanțiilor stabilite ca regulă generală.Perioada de acordare a eșalonării - maximum 12 luni.In acest caz, contribuabilul beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întarziere aferente obligatiilor fiscale eșalonate la plată, în vederea anularii la finalizarea eșalonarii.