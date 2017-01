Avalanşă de oferte şi promoţii de iarnă în comerţul românesc

Avalanșă de oferte și promoții de iarnă în comerțul românesc

Comercianții se pregătesc de luna cadourilor încă de la începutul lui noiembrie și încearcă să stimuleze interesul cumpărătorilor, printr-o sumedenie de promoții și oferte. Mulți dintre ei consideră perioada de dinainte de sărbători o adevărată oportunitate pentru a lichida stocul. Cele mai multe oferte și promoții de iarnă se găsesc în sectorul de îmbrăcăminte și încălțăminte și pe piața produselor electronice și electrocasnice. La polul opus sunt jucăriile, comercializate în această perioadă doar în marile rețele comerciale și la prețuri destul de mari. Piața jucăriilor, profitabilă doar în decembrie Singura perioadă profitabilă pentru sectorul jucăriilor este luna decembrie. În restul lunilor, vânzările sunt nesemnificative, potrivit reprezentanților din industrie. Dovada constă și în lipsa produselor românești de pe rafturile marilor rețele comerciale, dar și în falimentarea librăriilor de cartier, unde se mai găseau jucării. Nici jucăriile chinezești nu mai au cerere, în afara ultimei luni din an. Potrivit vânzătorilor, magazinele cu produse aduse din China au fost nevoite în acest an să-și restrângă comerțul și să aducă doar îmbrăcăminte și încălțăminte. Însă aceștia nu exclud ca, luna viitoare, jucăriile să fie prezente din nou pe rafturile magazinelor de chinezării. Prețurile au contribuit la contractarea pieței. Ofertele sunt foarte puține în acest sector. Astfel, un set de construcții pentru copii costă 50 lei, iar un set „Lego” are un preț chiar și de 100 - 150 lei. O mașină de jucărie costă cel puțin 30 - 40 lei. Invazie de promoții la electrocasnice Pe de altă parte, produsele electronice și electrocasnice au afișate cele mai multe oferte, atât în hypermarket-uri, cât și în magazinele specializate. Piața a scăzut în această perioadă de criză și comercianții din sector profită de apropierea lunii cadourilor, pentru a vinde marfa. Fie că este vorba de reduceri de 400 până la 1.000 lei, la televizoarele din noua generație, sau de oferta „buy-back” (aduci vechiul aparat electrocasnic și beneficiezi de o reducere între 15% și 20% dacă achiziționezi produse noi din aceeași gamă), sfârșitul de an este perioada în care retailer-ii din industrie visează frumos. Ofertele nu se opresc aici, existând posibilitatea ca retailer-ul să asigure transportul produselor de la magazin la locuința clientului, fără niciun cost. „Rabla” pentru îmbrăcăminte și încălțăminte Industria textilă este un alt sector afectat de criză, în care ofertele și promoțiile sunt aproape omniprezente. Anumite magazine chiar au preluat programul din sectorul auto „Rabla” și l-au adaptat pentru piața de îmbrăcăminte și încălțăminte. Dacă aduci o pereche de blugi vechi, ai o reducere chiar de 100 lei. Însă cea mai de notorietate metodă de a atrage clientul rămâne prețul unic. Din ce în ce mai multe centre comerciale au afișat prețuri unice pentru bluzele de iarnă, cămăși și alte confecții. De asemenea, nu lipsesc promoțiile gen „Cumpără de x lei și plătești jumătate” sau „Dacă cumperi x produse, ai un anumit discount”. Și confecțiile chinezești au căutare mare. Este sectorul cel mai profitabil, potrivit reprezentanților, iar perioada de iarnă ar putea aduce vânzări suplimentare. Produsele de calitate rămân în continuare destul de scumpe, pentru care ai nevoie de un buget de ordinul miilor de lei. Aceleași prețuri ca în 2008 pentru produsele de Crăciun Cadourile și ornamentele de iarnă și-au făcut apariția doar în magazinele specializate. Prețurile sunt aceleași ca și anul trecut, spun vânzătorii. Nu există discount-uri speciale, însă există tombole și promoții speciale de Crăciun. Astfel, dacă achiziționezi produse de la asemenea magazine, participi la o tombolă cu premii precum vouchere de 200 lei pentru cumpărături, discount-uri la servicii de spa și meniuri la fast-food-uri, valabile de anul viitor. Astfel, pentru un set de cosmetice de Crăciun, plătești cel puțin 40 lei, un Moș Crăciun de mărime mai mare costă 30 - 40 lei, iar un felinar din lemn natural cu suport pentru lumânare costă 20 lei.