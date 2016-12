Autorităţile statului vor plăti o dobândă de 8% pe an, dacă nu achită facturile în termen de 30 de zile

Conform unui proiect de directivă europeană

Autoritățile statului vor plăti o dobândă de 8% pe an, dacă nu achită facturile în termen de 30 de zile

Blocajul financiar nu este o invenție românească. Pe întreaga planetă sunt munți de facturi neachitate cu lunile sau cu anii. Statele nu-și respectă obligațiile de plată față de firme, care la rândul lor amână plățile către partenerii de afaceri, care ajung să fie datori vânduți la Fisc. În România, tonul indisciplinei contractuale și financiare îl dă statul. El este motorul blocajului și sursa principală a crizei profunde prin care trece țara. Iată doar un exemplu, care se referă la rambursarea TVA. La 31 august 2010, statul avea întârzieri față de termenul legal de restituire pentru o sumă de 1,339 miliarde de lei. Din aceasta, 65,9% depășise 30 de zile. Plata pentru 58,7% din sumă era întârziată cu peste 60 de zile, iar pentru 24,2%, cu peste un an. De-ar fi doar TVA... Dar mai sunt și facturile către furnizorii de medicamente, către cei de servicii și bunuri. Norocul mediului de afaceri este că FMI a tras guvernul de urechi și a obligat statul român să-și achite datoriile. Altfel, nu mai pupă credite cu dobânzi sub nivelul pieței. Indisciplina financiară și nesimțirea contractuală sunt boli răspândite în rândul statele europene. Se poate vorbi chiar de o epidemie, din moment ce Parlamentul și Consiliul Europei caută tratamentul plăților întârziate. În urma negocierilor purtate cu statele membre, cele două organisme comunitare au convenit să introducă reguli noi care să garanteze faptul că sectorul privat nu va mai avea probleme financiare din cauză că autoritățile publice și companiile de stat nu își achită facturile. Ele vor fi aplicate și în raporturile contractuale dintre firmele private. Conform viitoarelor prevederi, plata facturilor pentru bunuri și servicii nu poate întârzia mai mult de 30 de zile. Doar în situații excepționale, în baza unei justificări speciale, autoritățile publice vor putea întârzia plățile până la 60 de zile, dar nu mai mult. Respectarea termenelor de plată va fi asigurată prin me-canismul dobânzilor penalizatoare și compensărilor. În cazul în care a întârziat plata peste termenul legal de 30 de zile, datornicul va fi obligat să achite o dobândă de 8% pe an și o compensație de 40 de euro, reprezentând costurile de recuperare. Pentru instituțiile publice care asigură asistența medicală, s-a acceptat un termen de până la 60 de zile, dat fiind dificultățile de finanțare întâmpinate de sistemele de securitate socială. Noile reguli vor fi supuse votului în plenul Parlamentului European la sesiunea din octombrie, de la Strasbourg, și probabil că vor fi aplicate începând din 2011.