Autorităţile din Argentina au provocat moartea comandantului Florin Filip

........dupa atatea luni de umilinta, dupa atatea luni in care a fost judecat , dupa ce atatea luni s-a aruncat cu pietre in el, el omul acela vertical care nu ar fi facut niciodata rau cuiva….a murit si nu din vina, ci din umilinta, pentru ca nu a avut cui sa spuna si cine sa-l asculte ! Dumnezeu sa te pazeasca si sa ti-gasesti linistea acolo unde meritai, nu aici printre oameni ca acestia ! Noi te cunoastem, noi te stim, in fata noastra stai drept !!! ……..ai murit la mii de kilometri , cu inima franta. Noi te asteptam asa cum nu am crezut vreodata ca te vom astepta ! Odihneste-te in pace suflet drag, si timpul si oamenii buni vor arata ca esti nevinovat ...va fi prea tarziu pentru tine....si pentru noi. Te vrem inapoi ! Rusineeeee !!! Rusine pentru ca AU permis sa moara un om asa bun !!!