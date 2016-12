Autorităţile concep manuale de control pentru nave româneşti inexistente

Autoritățile concep manuale de control pentru nave românești inexistente

Astăzi se împlinește un an de la intrarea în vigoare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare (MLC 2006). La data de 20 august 2013, aceasta fusese ratificată de 30 de state. În prezent, numărul țărilor semnatare a ajuns la 64, ultima ratificare venind din partea Keniei. În zona Mării Negre, etichetată de Federația Internațională a Transportatorilor ca „mare a rușinii”, doar Bulgaria și Federația Rusă au ratificat MLC - 2006 și o aplică. Nu au ratificat-o: Georgia, Moldova, România, Turcia și Ucraina. Drept urmare, în această regiune, continuă să fie tolerate navele sub standardele internaționale, care nu le asigură navigatorilor condiții de muncă și viață decente la bord, ale căror echipaje nu beneficiază de contracte colective de muncă cu clauze de salarizare și de protecție socială la nivelul minim internațional.Statul român, în loc să ratifice convenția recurge la tot felul de artificii, încercând să adapteze o serie de acte normative la pre-vederile ei. Astfel, la sfârșitul lunii trecute a fost lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a HG nr. 811/2010 privind controlul statului portului. Conform acestuia, navele care vizitează porturile românești vor trebui să dispună de certificatele de muncă în sectorul maritim, prevăzute de MLC 2006, și să depună declarații de conformitate la cerințele convenției. La începutul acestei săptămâni, a fost pus în dezbatere publică proiectul de ordin al ministrului Transporturilor referitor la manualul privind controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român. Viitorul manual va cuprinde și cerințele impuse de Convenția MLC 2006. Problema este că respectivul manual nu folosește nimănui, întrucât România nu mai are nave maritime comerciale (convenția fiind obligatorie doar pentru acestea). Singurele nave românești care ar putea fi supuse controlului statului pavilionului sunt ferry-boat-urile „Eforie” și „Mangalia”, aflate în conservare începând din 2009.