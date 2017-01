Autoritatea Navală Română s-a conectat la sistemul „SafeSeaNet“

Începând cu această săptămână, Autoritatea Navală Română a început utilizarea sistemului „SafeSeaNet", prin transmiterea de date privind sosirea și plecarea navelor în sau din porturile maritime românești, cât și de informații cu privire la notificarea mărfurilor periculoase și a eventualelor incidente sau evenimente maritime, a anunțat Monica Paraschiv, purtătorul de cuvânt al instituției. Potrivit acesteia, România devine astfel prima țară din bazinul Mării Negre care utilizează sistemul. „SafeSeaNet" este o platformă europeană pentru interschimbul de date între autoritățile maritime, creată în scopul prevenirii accidentelor maritime și a poluării. Rețeaua „SafeSeaNet" implică mai multe state membre UE, plus Islanda și Norvegia, fiecare cu propria infrastructură IT, existând un număr de autorități pe țară atât la nivel local cât și central. Obiectivul „SafeSeaNet" este de a facilita colectarea, răspândirea și armonizarea schimbului de date maritime. „Utilizarea serviciului «SafeSeaNet» face posibilă creșterea gradului de eficiență a logisticii portuare, cum ar fi determinarea cu precizie a momentului sosirii navelor sau modul de administrare a deșeurilor, luarea de măsuri în cel mai scurt timp, în cazul unei amenințări privind siguranța pe mare, precum și îmbunătățirea măsurilor de urgență în caz de incidente de poluare marină", a precizat Monica Paraschiv. În viitorul apropiat sistemul va fi operațional și în porturile Dunării Maritime, respectiv Sulina, Tulcea, Galați și Brăila. De asemenea, Comisia Europeană are în vedere lărgirea obiectivului «SafeSeaNet», care ar putea să includă și informații ce ar interesa și alte autorități, cum ar fi autoritățile vamale sau Poliția de Frontieră.