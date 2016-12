August a venit cu reduceri de până la 30% la maşinile executate silit

August a venit cu reduceri de până la 30% la mașinile executate silit

„Firmele de leasing și Fiscul au scos la vânzare, în luna august, mii de mașini executate silit. Luna august a adus o ofertă bogată de mașini second hand, multe dintre ele la prețuri fără concurență, situate până la 5.000 de euro fără TVA. Aici intră mărci precum Dacia, Chevrolet, Hyundai, Skoda, Daewoo, Renault, Fiat, Lada, Peugeot, Opel, Seat, Kia sau Ford, dar și BMW“, a spus Elena Popa, directorul comercial al Executari.com.De exemplu, cei interesați poți găsi un Dodge Avenger din 2008 scos la vânzare pentru 4.800 de euro, un Kia Carnival din 2007 evaluat la 4.900 de euro, iar un Chevrolet Aveo, tot din 2007, la 2.200 de euro (prețuri fără TVA). Lista poate continua cu un SAAB, din 2008, cu 38.000 de kilometri, la 19.500 de euro plus TVA, și cu un Jaguar X Type Classic din 2009, cu 68.000 kilometri, care este scos la vânzare pentru 14.500 de euro plus TVA.