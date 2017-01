Audieri în procesul româno - ucrainean

În perioada 2 - 19 septembrie 2008, are loc audierea părților în procesul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România contra Ucraina). Pledoariile vor fi susținute la Curtea Internațională de Justiție, în Palatul Păcii din Haga. România are calitatea de reclamant, în timp ce Ucraina este pârât. Pronunțarea unei hotărâri are loc într-un interval de 3 până la 6 luni de la încheierea pledoariilor, în funcție de complexitatea cazului.