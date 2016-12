Audi va lansa noul A8 fără… butoane

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Audi va lansa versiunea de producție pentru Virtual Dashboard, intrumentarul de bord cu trei ecrane cu funcții touch, pe noul A8 care va apărea în cursul anului viitor, informează automarket.ro.Audi a dezvăluit la Salonul Auto de la Frankfurt de anul trecut conceptul Audi e-tron quattro concept, care prefața lansarea unui SUV Q6 și anunța viitorul companiei în ceea ce privește instrumentarul de bord. Conceptul utiliza așa-numitul Virtual Dashboard, o versiune avansată a actualului Virtual Cockpit disponibil deja pe mai multe modele de serie, care ieșea în evidență prin existența a trei ecrane cu funcții touch care vor înlocui integral controlalele tradiționale.Oficialii constructorului german au anunțat că versiunea de producție a lui Virtual Dashboard va fi lansată anul viitor pe un model de mari dimensiuni înainte de a ajunge și pe cele din segmentele mai mici, astfel că cel mai probabil candidat pentru debut este Audi A8, care va primi o actualizare în 2017.Virtual Dashboard include trei ecrane touch, iar unul dintre ele are o suprafață ușor curbată, o diagonală de 1.41 inch cu rezoluție 2240x720 pixeli și este amplasat chiar în raza vizuală a șoferului. Acest display are funcții asemănătoare cu cele oferite deja de Virtual Cockpit, însă sistemul include alte două ecrane secundare amplasate pe consola centrală unul sub altul. Cel de sus este utilizat pentru funcții multimedia, în timp ce al doilea este util pentru introducerea de text, întrucât toate butoanele clasice au fost eliminate.