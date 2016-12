Au venit din SUA, Japonia, Columbia şi Australia să mănânce mititei la doamna Roşu, din 23 August

Au venit din SUA, Japonia, Columbia și Australia să mănânce mititei la doamna Roșu, din 23 August

În dimineața zilei de 13 septembrie 2011, la ora 7.30, nava de croazieră „Crystal Serenity”, sub pavilion Bahamas, a acostat în dana de pasageri a portului Constanța. Este o navă tânără și ultra-luxoasă, de 68.000 tone registru brut, construită în 2003, de către STX Europe, în șantierul naval de laSt. Nazaire, Franța, care îndeplinește pretențiile cele mai înalte ale navigației de croazieră. Poate lua la bord 1.080 de pasageri și un echipaj de 635 de persoane. Cabinele pasagerilor oferă o vedere largă spre mare, iar apartamentele de lux au verandă. Posibilitățile de distracție oferite călătorilor par a fi inepuizabile: spectacole de varietăți, ca pe Broadway, cu instrumentiști, cântăreți, jongleri, ventriloci, seri de muzică și dans în restaurante, cafenele, baruri, magazine, jocuri de cazino, cluburi, teatru, săli și terenuri de sport, discoteci și multe altele. Într-un cuvânt, „Crystal Serenity” este un oraș plutitor al plăcerilor.Nava are lungimea de 250 metri, lățimea de 32 metri, atinge viteza maximă de 21,1 noduri și a costat 350 milioane de dolari.În Constanța, „Crystal Serenity” a adus 852 de turiști și un echipaj de 632 de persoane. Dacă cercetezi listele călătorilor și echipajelor, descoperi un adevărat Turn Babel. Columbia, SUA, Marea Britanie, Australia, Japonia, Argentina, Taiwan și multe, multe alte țări și-au trimis reprezentanții pe nava de croazieră. În scurta escală de la Constanța, 56% dintre pasageri - respectiv 452 de turiști - au apelat la serviciile companiei „Danubius Travel”, pentru excursii pe uscat. Autocarele i-au dus la Bran, la Castelul Dracula, la ruinele cetății Istria, la vestitele băi de nămol de la Techirghiol, la Trophaeum Traiani, de la Adamclisi, la peștera Sfântului Andrei, la Murfatlar și la muzeele, bisericile, geamia și vestigiile arheologice ale Constanței. „Un grup de 30 de pasageri a ales să viziteze o casă românească, cea a familiei Roșu, din localitatea 23 August - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Virgil Stan, manager de croaziere în cadrul companiei „Danubius Travel”. Este un fel de pensiune, care are contract cu multe grupuri. Doamna Roșu îi întâmpină pe turiști în poartă, cu țuică, apoi îi duce în grădină, unde le prepară mâncăruri românești: mititei și fripturi la grătar, salate și alte delicii. Un alt grup a plecat cu autocarul pe Valea Prahovei. Apoi, va fi îmbarcat într-un avion și va ajunge în Ucraina, pentru a se întâlni cu nava.”Următorul port de escală a lui Crystal Serenity” este Odessa.