Au recuperat peste 2 milioane de dolari pentru navigatorii români şi străini

Au recuperat peste 2 milioane de dolari pentru navigatorii români și străini

Sindicatul Liber al Navigatorilor încheie anul 2012 cu un bilanț excelent. Potrivit liderului Adrian Mihălcioiu, 113 marinari români au fost ajutați să își rezolve problemele pentru soluționarea cărora nicio instituție a statului român nu le-a acordat vreun sprijin. SLN a intervenit, de asemenea, în cazul altor 132 de marinari care aveau necazuri la nave.În decursul anului 2012, sindicatul a recuperat drepturi bănești în valoare de 980.000 de dolari, pentru navigatorii români.La această oră mai sunt în curs de soluționare 14 cazuri individuale, iar trei nave se află în atenția SLN pentru neplata salariilor.Deși intensitatea fenomenului pirateriei s-a redus, numărul atacurilor scăzând cu 50% în 2012 față de anul precedent, marinarii români continuă să se numere printre victime. În prezent, un marinar român de pe nava tanc Smirny se află în mâinile piraților somalezi.În acest an, Inspectoratul român al Federației Internaționale a Transportatorilor a efectuat verificări la bordul a 102 nave care au acostat în porturile maritime. Pe 82 nave au fost descoperite nereguli privind contractele de muncă și cazuri de neplata salariilor. Pe 11 nave nu erau asigurate condițiile de muncă și de viață, conform standardelor interna-ționale, iar pe 32 nave, echipajele au intrat în grevă.82% dintre navele inspectate aveau pavilioane de complezență. Restul de 18% erau înregistrate sub diferite pavilioane naționale, majoritatea fiind din Turcia.Pentru navigatorii străini, inspectoratul ITF - România a recuperat 1.153.000 de dolari în acest an.Pe plan legislativ, în 2012, SLN a militat pentru ratificarea de către România a Convenției internaționale privind munca pe mare MLC - 2006 și s-a implicat în pregătirea documentației nece-sare, asigurând traducerea actului normativ internațional. În ciuda eforturilor sindicatului, statul român a pierdut șansa de a se număra printre cele 30 de state membre ale Organizației Interna-ționale a Muncii, care și-au pus semnătura pe convenție și au făcut posibilă intrarea ei în vigoare în august 2013.Codul Personalului Navigant este un proiect mai vechi al sindicatului. Documentul a fost elaborat în 2012 și va fi pus în dezbatere publică, pe site-ul SLN, în 2013, pentru a fi îmbunătățit.Reprezentanții sindicatului au participat activ la lucrările comisiei de dialog social, din cadrul Uniunii Europene, la Bruxelles, și la Campania Mării Negre împotriva navelor sub standard.Mihălcioiu a dezvăluit faptul că România a fost inclusă într-un studiu european privind cariera de navigator. În cadrul proiectului, vor fi analizate piedicile legislative, financiare și educaționale din calea celor ce vor să ajungă pe mare. Din proiect mai fac parte Belgia, Franța și Norvegia.Conform statisticilor sindicatului, România are, în prezent, un număr de 26.100 navigatori activi, dintre care: 7.900 ofițeri, 4.000 nebrevetați și 14.200 personal auxiliar.