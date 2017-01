Au fost numiţi directorii interimari pentru conducerea APIA

Au fost numiți directorii interimari pentru conducerea APIA

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a numit directorii interimari care vor asigura conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a declarat ministrul de resort, Ilie Sârbu. Astfel, Melinda Kerekeș a fost încadrată în funcția de director general interimar al APIA în locul Marianei Drăghici, până la finalizarea concursului pentru conducerea agenției. Melinda Kerekeș a fost directorul sucursalei din Harghita a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Interimatul directorilor generali adjuncți va fi asigurat de Dorel Benu, Nicolae Stroescu și Crinuța Dumitrean. La conducerea direcției economice a APIA a fost numită Mirela Bogdan, iar la direcția de ajutoare de stat și subvenții, Dan Dincă. Conducerea sucursalei din Constanța nu a fost înștiințată de minister cu privire la disponibilizările agenției, conform directorului executiv APIA Constanța, Dumitru Mergiani. „Până în acest moment, nu am primit niciun document oficial care să ateste eliberarea din funcție a reprezentanților conducerii locale. Noi am finalizat controalele de la 1 decembrie anul trecut. De la acea dată, noi puteam efectua plățile, însă am depins și de celelalte județe”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Dumitru Mergiani.