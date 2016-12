Atmosferă medievală la deschiderea Pieţei din Fântânele, construită de CEZ

Atmosferă medievală la deschiderea Pieței din Fântânele, construită de CEZ

Ieri a fost sărbătoare mare la Fântânele, acolo unde a avut loc deschiderea oficială a Pieței agroalimentare, în cadrul unui eveniment cu iz medieval. Obiectivul, o investiție ce se ridică la aproximativ 140.000 de euro, a fost inaugurat în prezența localnicilor, dar și a câtorva membri de vază ai localităților învecinate. Cei care au dat curs invitației au avut parte de un adevărat ospăț cu bucate gătite la ceaun, dar și de muzică și voie bună. În plus, domnițele au recreat atmosfera medievală și au pus la cale concursuri și farse. Nici cei mici nu au fost uitați: au putut participa la spectacole de marionete și de magie. „Este un eveniment foarte important pentru comunitate, nu singurul de acest gen și cu siguranță nici ultimul”, a subliniat primarul din Fântânele, Gheorghe Popescu.Implementarea proiectelor de responsa-bilitate din zona de operare a Parcurilor Eoliene CEZ a început la Fântânele în 2010, cu proiecte majore de infrastructură, unele finalizate deja, altele în curs de finalizare. Ce s-a făcut deja acolo cu ajutorul CEZ și ce este pe punctul de a fi gata? Extinderea și modernizarea sistemului de apă potabilă și racordarea la el a restului de 50% din gospodării, repararea unor drumuri principale din localitate, reabilitarea și pictarea bisericii (70% din costuri suportate de CEZ), plantarea unei perdele forestiere în jurul intravilanului comunei, construirea unui sistem de administrare și colectare selectivă a deșeurilor. Acestora li se adaugă și cofinanțarea de 40% din valoarea totală de investiții pentru realizarea unui sistem de canalizare, cofinanțarea de 30% pentru amenajarea parcului verde din centrul comunei și, poate cel mai important, dotarea școlii și a grădiniței cu mobilier nou, materiale educaționale, aparatură electronică. În total, valoarea sprijinului acordat de CEZ comunei Fântânele pe proiecte amintite mai sus, dar și pe altele, se ridică la un milion de euro.„În momentul în care am achiziționat acest proiect al parcurilor eoliene am făcut o promisiune, aceea de a deveni un partener al comunității. Ne bucurăm că am putut investi aproape două milioane de euro în cele trei comunități în care ne aflăm”, a precizat Ondrej Safar, director al Diviziei Power Generation din cadrul Grupului CEZ.Grupul nu se va opri însă aici. Reprezentanții acestuia au anunțat ieri că se implică și în construirea unui centru multifuncțional la Fântânele, adică sală de sport acoperită pentru școală, sală de evenimente culturale și săli de clasă pentru reconversie profesională, dar și în amenajarea unui laborator multimedia la școala generală.