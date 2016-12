Atenţie, de mâine vom plăti mai mult pentru PAŞAPORT. Iată cu cât s-a scumpit

Atenție, de mâine vom plăti mai mult pentru PAȘAPORT. Iată cu cât s-a scumpit

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Eliberarea documentelor de călătorie, precum și acordarea vizelor și a cetățeniei române vor costa mai mult de mâine, se menționează într-un act normativ publicat, recent, în Monitorul Oficial.Serviciile si taxele cuprinse in acest act normativ au fost modificate, recent, de Guvern, prin OG nr. 25/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 537 din 26 august 2013, care va intra in vigoare pe 10 septembrie 2013, scrie avocatnet.ro.Potrivit noului act normativ au fost modificate atat tarifele pentru serviciile consulare, cat si serviciile pentru care se aplicau aceste taxe. Astfel, noile dispozitii stabilesc tarifele pentru eliberarea documentelor de calatorie si nu doar pentru eliberarea pasapoartelor, asa cum era stabilit anterior. Mai exact, pentru eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei se va aplica o taxă de 32 de lei.Vechiul act normativ cuprindea tarifele pentru eliberarea sau prelungirea valabilitatii a mai multor tipuri de pasapoarte (pasaport oficial, pasaport in care sunt inscrise mai multe persoane), precum si pentru inscrierea ulterioara in pasaport a unor copii sub 14 ani, care variau intre 3 lei si 28,5 lei.Potrivit realitatea.net , OG nr. 25/2013 modifica si taxele aplicate pentru acordarea de vize de intrare si drept de sedere a cetatenilor straini care vin in Romania, dupa cum urmeaza:a) eliberarea unei vize de tranzit in punctele de trecere a frontierei de stat – echivalentul a 60 euro;b) eliberarea unei vize de scurta sedere in punctele de trecere a frontierei de stat – echivalentul a 60 euro;c) prelungirea dreptului de sedere temporara – echivalentul a 120 de euro;d) acordarea dreptului de sedere pe termen lung – 128 lei.In acelasi timp au fost modificate si tarifele pentru serviciile privind cetatenia. Astfel, acordarea cetateniei romane va fi taxata, de la 10 septembrie, cu 191 de lei, fata de 187,5 lei, tarif aplicat in prezent.In schimb, pentru renuntarea la cetatenia romana taxa ramane neschimbata la nivelul de 600 lei.Tot la capitolul cetatenia romana, noul act normativ nu mai cuprinde serviciile de clarificare a cetateniei romane, restabilirea domiciliului unui cetatean roman in Romania si stabilirea domiciliului unui cetatean strain in Romania, pentru care se aplicau tarife cuprinse intre 25 si 124,5 lei.