Atac terorist asupra unui portcontainer, pe Canalul Suez

Mohab Memish, șeful Administrației Canalului Suez, a declarat că pe data de 31 august 2013, a existat o tentativă de atac terorist asupra portcontainerului chinez „COSCO Asia”, dar că aceasta a fost dejucată de forțele armate. Potrivit unor surse din sfera shipping-ului, în timp ce nava „COSCO Asia” tranzita Suezul, dinspre Sud spre Nord, s-au auzit două explozii. Un reprezentat al armatei egiptene a declarat, pe data de 1 septembrie, că a fost vorba de trei persoane care au deschis focul asupra navei cu o mitralieră. Cei trei teroriști au fost arestați. Nimeni nu a fost rănit, iar nava nu a suferit stricăciuni. Portcontainerul a reușit să străbată canalul în siguranță și, pe 1 septembrie, a intrat în Mediterana, îndreptându-se spre Hamburg. „COSCO Asia” are 349 metri lungime, 46 metri lățime, capacitatea de 109.968 tdw, respectiv 10.061 TEU, și a fost construit în 2007.Începând de la sfârșitul lunii iunie, forțele navale și aeriene, Poliția de Frontieră și infanteria sunt dispuse în apropierea facilităților portuare din orașele Ismailia, Suez și Port Said. Și în 2011, în timpul declanșării acțiunilor de protest care au dus la răsturnarea regimului Mubarak, Canalul Suez a fost apărat de forțele armate. Ele au împiedicat pe oricine să se apropie de calea de navigație și să-i pună în pericol instalațiile. Recentul atac atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă tensiunile politice din Egipt și terorismul pentru navigația pe Canalul Suez. Temerile exprimate de ziarul „Cuget Liber” privind pericolul blocării acestuia s-au dovedit a fi întemeiate. Pentru Europa, Canalul Suez este vital. De el depind aprovizionarea cu țiței și gaze din Orientul Mijlociu, precum și comerțul exterior al țărilor din zona Mării Mediterane și Mării Negre cu Asia și Africa de Răsărit. Canalul Suez este tranzitat de circa 17.000 de nave pe an, cu o capacitate totală de peste 400 de milioane de tone. Circa un milion de barili de țiței și produse petroliere rafinate străbat zilnic canalul.Porturile Constanța și Midia depind prea puțin de traficul de hidrocarburi prin Canalul Suez, în schimb vor fi afectate de creșterea cotațiilor petroliere. Scumpirea carburanților atrage întotdeauna restrângerea consumului și deci a volumului de activitate din terminalele petroliere. O criză a Canalului Suez ar afecta, însă, în mod direct traficul de cereale, produse chimice, containere și cherestea din portul Constanța. La rândul lor, terminalele de containere de la Agigea și Constanța, care depind de mărfurile din Extremul Orient, ar fi paralizate. În cazul portului Midia, ar înceta exportul de animale vii, spre țările arabe. Dacă toate aceste mărfuri ar dispărea din trafic, sute de locuri de muncă din porturile maritime ar fi puse în pericol.