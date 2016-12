Astăzi se deschide Târgul de Turism al României

Astăzi, la ora 12:00, la Complexul Expozițional Romexpo din București, are loc deschiderea Târgului de Turism al României - TTR, ce se desfășoară în perioada 14 - 17 martie 2013.La deschiderea oficială vor fi prezenți, alături de Maria Grapini , ministru delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism, reprezentanți ai patronatelor din domeniu, ai expozanților, diplomați străini în România, reprezentanți ai organizatorilor.Târgul de turism este cel mai mare eveniment din România, dedicat industriei turismului și reunește anual, în doua ediții, elita firmelor de profil atât din țară, cât și din întreaga lume.Ediția din această primăvară se axează, în principal, pe promovarea ofertelor turistice destinate sezonului estival, atât in România, cât și în străinătate, vizând turismul cultural, rural și de business, turismul de tratament, destinații exotice, croaziere, turismul de aventură sau pelerinaje culturale etc.