Astăzi s-au deschis Târgul de mobilă şi Salonul de dotări hoteliere şi alimentaţie publică

Astăzi s-au deschis Târgul de mobilă și Salonul de dotări hoteliere și alimentație publică

Începând de astăzi și până pe data de 5 martie 2017, Pavilionul Expozițional Mamaia va găzdui Salonul de dotări hoteliere și alimentație publică „Litoral 2017", ediția a XV-a.Este singurul eveniment de acest profil din Constanța, ce reunește, an de an, cei mai importanți furnizori de servicii și dotări specifice pentru industria HoReCa. Vor fi expuse următoarele tipuri de produse: mobilier și echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, bucătării, laboratoare, spălătorii; echipamente și produse pentru curățenie și igienizare; mobilier pentru săli de conferință, cinema, amfiteatru; echipamente pentru spălătorie de rufe; echipamente și instalații frigorifice, de încălzire, ventilație, climatizarea aerului, instalații termice; lenjerie, vestimentație specifică pentru personal, dotări diverse, veselă și sticlărie profesională; automate pentru cafea, băuturi calde, sisteme de dozare; instalații sanitare și accesorii, corpuri de iluminat; produse pentru finisaje, decorațiuni interioare și exterioare; proiecte la cheie pentru realizare și dotare completă pentru hotel, pensiune, restaurant, bar, piscină și SPA & wellness; signalectică hotelieră; produse alimentare și nealimentare; dotări specifice și aparatură specializată pentru cabinete cosmetic.În paralel, se va desfășura cea de-a VI-a ediție a Târgului de mobilă „Totul pentru Casă și Familie”. Evenimentul este dedicat publicului larg și specialiștilor. Vor expune producători și distribuitori de mobilă din România.Târgul va prezenta produse în stil clasic și modern, adaptate gustului și posibilităților financiare ale diverselor segmente de cumpărători. Una dintre ideile principale ale expoziției este crearea unui sistem de soluții complete.La cele două manifestări expoziționale, vor participa 30 de firme expozante.