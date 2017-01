Astăzi încep Zilele Portului Constanţa

Astăzi încep Zilele Portului Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima oară în cei 117 ani de când s-a pus piatra de temelie a portului modern Constanța, va avea loc o serie de manifestări culturale dedicate acestuia.În intervalul 22 mai - 10 iunie 2013, sub denumirea „Zilele Porților Deschise - Portul Constanța - Portul Constănțenilor”, vor fi organizate mai multe evenimente: vizite în portul Constanța, o lansare de carte, expoziții de publicații, de desene și de filatelie dedicate portului.Astfel, între 22 și 31 mai, este deschisă Expoziția „Istoria Portului Constanța în publicațiile Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” din Constanța”. Găzduită de Biblioteca Județeană, aceasta cuprinde o colecție valoroasă și interesantă de cărți, afișe și hărți din diferite perioade de existență a portului Constanța.Pe 23 mai, la ora 11, la Palatul Copiilor, se inaugurează Expoziția de desene „Constanța - Orașul port pentru viitor”. Sunt expuse desene și acuarele despre orașul și portul Constanța în viitor, semnate de elevi din ciclul gimnazial. Cele mai bune lucrări vor fi premiate.Tot pe 23 mai, la ora 13, la City Park Mall, are loc deschiderea oficială a Expoziției „Portul Constanța - trecut, prezent și viitor”, organizată de CN Administrația Porturilor Maritime Constanța, cu contribuția Asociației Filateliștilor Tomis. Expoziția prezintă imagini deosebit de interesante din istoria portului Constanța, din antichitate și până în prezent. Este deschisă în perioada 23 mai - 10 iunie.În zilele de 23 și 24 mai este organizată vizitarea unor obiective de pe teritoriul portuar: Muzeul Portului, terminalul de pasageri, gara maritimă.Vor participa grupuri de elevi din liceele Constanței și studenți ai Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie, din cadrul Universității „Ovidius”.Pe 24 mai, la ora 18, are loc lansarea volumului „Maritime and Inland - Water Law” - Selective Bibliography, semnat de conf. univ. dr. ing. Constantin Anichitoae, din cadrul Universității Maritime Constanța. Evenimentul va avea loc la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.Seria acestor manifestări culturale va contribui la dezvoltarea spiritualității maritime, în rândul comunității locale, a conștiinței privind importanța portului în dezvoltarea orașului Constanța.Evenimentele sunt organizate de către CN Administrația Porturilor Maritime Constanța în colaborare cu Primăria Constanța și Consiliul Municipal Constanța, cu Inspectoratul Școlar Județean, Asociația Filateliștilor Tomis, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă Constanța, Liga Navală Română, revista „Marea Noastră”, SC Textimage, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” și Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța.Organizatorii au anunțat că aceasta este prima ediție „Zilele Porților Deschise - Portul Constanța - Portul Constănțenilor” urmând a deveni o manifestare estivală tradițională.Inițiatorii merită toate felicitările pentru această idee și cred că, pe viitor, ar trebui să-i dea o amploare mult mai mare. Pot fi incluse mai multe acțiuni (lansări de carte, concerte, competiții sportive, inclusiv pe apă, expoziții de fotografie, expoziții culinare și de ambarcațiuni, spectacole de teatru în aer liber, un carnaval, o paradă), care să aducă orașul-port Constanța în atenția întregii țări. O asemenea manifestare, comparabilă cu Luna spiritualității mari-nărești și Ziua Marinei Române va fi o atracție pentru localnici și turiști, la debutul sezonului estival.