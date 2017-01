Asociaţia „Litoral” sare la gâtul Ministerul Turismului

Asociația „Litoral” sare la gâtul Ministerul Turismului

Declarațiile de dragoste și elogiile aduse de o parte și de alta de către reprezentanții Ministerului Turismului și cei ai Asociației de promovare turistică „Litoral”, cu ocazia bursei de turism organizate la finalul anului trecut, par a fi devenit deja istorie. Cel puțin aceasta este concluzia care se poate trage după ultimul atac al organizației la adresa ministerului, total neașteptat, dar care scoate la iveală o altă față a relației dintre cele două parți, mai puțin cunoscută până în prezent. Concret, este vorba de nemulțumirea membrilor asociației față de activitatea desfășurată de către reprezentanții ministerului pentru promovarea litoralului românesc. Mai mult ei chiar acuză Ministerul Turismului că a înființat o comisie care va lua decizii tocmai în acest sens, fără însă ca agențiile înființate în acest scop să aibă vreun cuvânt de spus. „Având în vedere neinclu-derea nici unei asociații de promovare turistică în acest consiliu consultativ, vă aducem la cunoștință faptul că Asociația «Litoral» a transmis un protest către doamna secretar de stat, Lucia Morariu și către domnul ministru Ovidiu Silaghi. Având în vedere că prima întâlnire a acestui consiliu consultativ are loc pe 24 ianuarie, și va avea ca temă de dezba-ere promovarea turistică a României, aprobarea Planului de Marketing, și a agendei Târgurilor Internaționale la care România va participa în 2008, suntem neplăcut surprinși că s-au omis Asociațiile de Promovare Turistică din România, cele care, de altfel, activează primordial și extrem de eficient în activitatea de promovare turistică a României“, se arată într-un comunicat al Asociației de Promovare a Turismului „Litoral”. Mai mult decât atât, președintele asociației, Corina Martin, acuză direct Ministerul Turismului de neimplicare în ceea ce înseamnă turismul pe litoral, afirmând că „suntem total nemulțumiți de activitatea Ministerului. Până acum nu au făcut nimic ca să ne ajute sau să ne sprijine în vreun fel. Nu este posibil să înființeze un consiliu de promovare, în cel mai mare secret, în care să nu ne includă și pe noi, tocmai cei care ne-am asumat această sarcină. Să zicem că poate nu am fi fost noi cei îndreptățiți să fim incluși în acest consiliu, respectiv Asociația «Litoral», pentru că existăm doar de zece luni, dar sunt alte asociații din țară, cu o vechime foarte mare în domeniu, care se află în aceeași situație cu a noastră. În plus, la fel de anormal este și faptul că din acest consiliu fac parte anumite ministere și instituții care aproape nu au nici o legătură cu ceea ce înseamnă turismul și totuși li se dă puterea de a decide viitorul acestuia”. Rămâne de văzut cum va reacționa acum Ministerul Turismului în fața unor asemenea acuze, mai ales că hotelierii de pe litoral și-au manifestat în dese rânduri intenția de a deschide sezonul estival încă din luna aprilie a acestui an, iar pentru acest lucru au nevoie de măsuri clare și efi-ciente, nicidecum de un conflict care să arate încă o dată cât de sensibile sunt legăturile între organizațiile patronale și instituțiile statului atunci când vine vorba de o colaborare într-un scop comun.