Asociaţia Litoral - Delta Dunării susţine Seawolves Bike Fest V

Asociația Litoral - Delta Dunării susține Seawolves Bike Fest V

Asociația Litoral - Delta Dunării susține și promovează evenimentul Seawolves Bike Fest V - Mamaia 2012, desfășurat în perioada 8 - 10 iunie 2012, o manifestare dedicată iubitorilor de motociclete.Evenimentul se va desfășura în stațiunea Mamaia - Camping Tabăra de Turiști, unde vor avea loc concerte de muzică rock și blues, concursuri moto, paradă moto, artificii, precum și multe alte surprize. Sunt așteptate peste 3.000 de persoane, atât din țară, cât și din străinătate.Invitata principală a ediției din acest an este trupa Zdob și Zdub, însă nu va lipsi nici Silviu Covaci, dar și alte trupe, mai mult sau mai puțin cunoscute: Old No 7, Sukar Nation, Ziua Liberă, The Takeoffs, Words, On Sand, Trooper, Steelborn sau Blind Spirits.