În provincie

Asiguratorii vorbesc doar off record

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă zi de lucru! Un nou subiect de presă! În încercarea de a scrie un articol despre asigurările auto obligatorii și facultative, dacă ești ziarist de la o publicație locală din provincie, șansele de reușită tind spre zero. De cele mai multe ori, în tentativa de a informa cititorii, te lovești de ziduri. De ce? Cel mai des întâlnit motiv (de fapt rămâne și singurul) este imposibilitatea de a comunica cu presa și de a da declarații oficiale fără a avea aprobarea centrului. În prezent toate declarațiile de presă sunt centralizate si de cele mai multe ori sunt date doar câtorva publicații naționale. Înainte de pătrunderea capitalului străin pe piață se punea cu totul altfel problema: se puteau da declarații, asiguratorii locali puteau să apară la televizor fără a avea nevoie de un aviz special. Ce a produs această schimbare? Răspunsul este simplu: acapararea societăților de asigurări românești de către marile corporații internaționale. Acestea au venit cu noi reguli de comunicare cu presa, de informare a publicului. Încercarea ziaristului de a discuta despre teme mai largi privind asigurările este sortită eșecului. Cuvintele „comparații”, „părerea dumneavoastră”, „previziune” continuă sa rămână de domeniul tabu-ului. Totuși există reprezentanți asiguratori cu care poți vorbi, însă numai off record, chiar dacă declarațiile nu afectează în niciun fel interesele societății respective. Singura obligație de informare pe care o au sucursalele și agențiile locale este afișarea tarifelor la vedere astfel încât să fie cunoscute de cei inte- resați. Un alt lucru care te surprinde ca ziarist este reprezentat de absența vreunui purtător de cuvânt sau a persoanei de contact cu presa la nivel de sucursală sau agenție locală. Persoana cu care ai putea să comunici - dar numai off record - are de obicei funcție de conducere: director, director adjunct sau șef serviciu. Modalitatea de informare principală pentru public rămâne site-ul oficial al societății. Aici poți găsi prețurile, acolo unde este posibil, și chiar o secțiune pentru presă unde se află comunicate despre raportul financiar anual sau semestrial sau despre rezultatele obținute și salturile din clasamentul asiguratorilor. Florian Gheorghe