Asiguratorii pun pe butuci service-urile auto

2

asigurari

aceeasi problema se gaseste si la alte tipuri de asigurari.am un dosar dedespagubire pentru furt din locuinta inca din aprilie 2011 deschis de catre bcr asigurari.nici in ziua de azi nu am fost contactat pentru a mi se comunica ceva.intre timp bcr asigurari a fuzionat cu omniasig,dar presupun ca au acelsi mod de lucru-ia banii de la oameni si in caz de dauna nu ii mai baga in seama. am apelat la csa constanta iar acestia mi-au trimis raspuns ca ei nu pot sa faca nimic[de ce o mai fi existand nu stiu] deoareca firmele de asigurari au legea lor si nimeni nu poate sa-i oblige la plata daunelor.multumesc pe aceasta cale conducerii firmei de asigurarii omniasig pentru lenea si incompetenta de care da dovada si le urez la multi ani cu ocazia impliniri a unui an si patru luni de cand am deschis dosarul de dauna.sper ca acest fapt sa le creasca nr de asigurati.