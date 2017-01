Asia profită de criză pentru a-şi impune dominaţia în industriile mării

Asia profită de criză pentru a-și impune dominația în industriile mării

Criza economică este un prilej pentru unii să-și întărească poziția pe piață, să urce în topurile mondiale. În timp de recesiune, ierarhiile și liderii se schimbă, iar lumea se polarizează în jurul altor centre de putere. Industriile maritime se îndreaptă, în prezent, spre o dominație asiatică. Aceasta este concluzia forumului destinat problemelor financiare din shipping, care are loc la Tokio. Participanții la discuții au semnalat faptul că, pe timpul crizei, guvernele din Asia susțin industria construcțiilor navale și flotele comerciale din propriile state. Coreea de Sud și China au venit în sprijinul șantierelor navale și armatorilor cu pachete de măsuri de stimulare. De la începutul anului, Coreea de Sud a alocat 18,2 miliarde de dolari sub formă de garanții guvernamentale și ajutoare financiare directe, pentru a susține comenzile de construcții noi. China nu a făcut nici un secret din planul său de a securiza aprovizionarea sa cu resurse naturale, prin dezvoltarea propriilor mijloace de transport. Începând din 1994, Banca de Import – Export a Chinei a sprijinit cu 22,5 miliarde de dolari dezvoltarea industriei navale autohtone. Recent, ea a mai oferit alte 3,7 miliarde de dolari șantierelor navale private. Statul chinez oferă subsidii companiilor sale pentru a prelua proiectele de construcții noi din șantierele navale chinezești, la care armatorii străini intenționează să renunțe. Lucrările forumului au relevat faptul că băncile asiatice, spre deosebire de cele din SUA și Europa, sunt mai puțin expuse la produsele toxice. Ele dețin resurse financiare importante și asigură o bună lichiditate a pieții creditelor. În plus, scăderea capitalizării băncilor din afara Asiei le-a propulsat pe cele chinezești pe primele trei locuri din topul mondial. Pe de altă parte, armatorii și șantierele navale din Europa au mari probleme cu finanțarea afacerilor, pentru că băncile de pe bătrânul continent nu le susțin nevoia de capital. Nici guvernele europene nu fac nimic pentru a le ajuta să traverseze criza cu bine. Astăzi, mai mult de 50% din flota mondială este deținută de armatorii din Europa de Vest, dar aceștia sunt slăbiți din punct de vedere financiar, au multe probleme pe cap și nu fac profit. Armatorii asiaticii stau la cotitură. Ei vânează eșecul companiilor de navigație europene, pentru a le prelua afacerile.