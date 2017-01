Şase milioane de lei pentru îmbunătăţirea comerţului

Șase milioane de lei pentru îmbunătățirea comerțului

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperația a alocat în acest an 5,98 milioane de lei pentru dezvoltarea și modernizarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață de către IMM-uri. Potrivit reprezentanților OTIMMC Constanța, beneficiarii programului sunt întreprinderile mici și mijlocii care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor și ser-viciilor de piață, au capital social integral privat, au cel puțin un an de la data înființării, au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro și nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității. Prin program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocației nerambursabile egală cu echivalentul a 80% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru fiecare mașină, utilaj, instalație de lucru, mijloace moderne de evi-dență a gestiunii și promovarea activității, fără a depăși însă 50.000 de lei. Data limită de depunere a cererilor de către IMM-uri este 1 octombrie.