Şase candidaţi au depus oferte pentru master planul portului Constanţa

Șase candidați au depus oferte pentru master planul portului Constanța

S-a consumat și cea de a doua etapă a procedurii de achiziție prin licitație restrânsă pentru selectarea consultantului ce va elabora master planul portului Constanța. Dintre cei opt candidați care au prezentat documente de calificare la prima etapă din 28 noiembrie 2012, comisia de licitație a invitat șapte candidați să participe la etapa a doua. Numai șase dintre ei au depus oferte financiare și tehnice. Este vorba de:- asocierea dintre Aecom Ingineria și Aecom Ltd - care s-a oferit să realizeze lucrarea la prețul de 5.379.336 lei, fără TVA;- asocierea dintre Ernst&Young SRL și Inros Lackner AG - 4.050.000 lei, fără TVA;- asocierea dintre Specialist Consulting SRL, Acquatecno SRL și Progettisti Asociatti Tecnarc - 4.690.388,70 lei, fără TVA.- asocierea dintre Egis International și Egis România - 3.620.000 lei, fără TVA;- asocierea MTBS BV, Witteveen și Bos Raadgevende and Inginieurs BV - 5.831.305 lei, fără TVA;- Halcrow România - 8.461.510 lei, fără TVA.Noul master plan va sta la baza strategiei de dezvoltare a portului Constanța în perioada 2013 - 2040, precum și a deciziilor privind planificarea optimă a investițiilor în pe platforma portuară, abordate într-o viziune globală, armonizată, a proiectelor și zonelor sale de dezvoltare, astfel încât portul să fie apt să deservească deopotrivă cerințele naționale, dar și pe cele ale hinterlandului său, în condiții de eficiență și în contextul competiției cu alte porturi.Acest instrument are rolul de a asista autoritățile (la nivel local și regional) în procesul de planificare, în pregătirea și revizuirea propriilor strategii și planuri, contribuind astfel la asigurarea condițiilor pentru realizarea unui sistem de transport naval eficient, durabil, flexibil și sigur.