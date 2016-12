Aruncăm averi uriaşe şi zeci de mii de locuri de muncă la groapa de gunoi

Aruncăm averi uriașe și zeci de mii de locuri de muncă la groapa de gunoi

Deșeurile României au un potențial economic extraordinar. În gropile de gunoi sunt munți de materii prime: oțel, aluminiu, cupru, mase plastice, sticlă, ceramică. lemn, textile, cauciuc, piatră, cărămizi, nisip și materii organice. Cele mai mari cantități provin din gospodăriile populației, dar nici unitățile economice nu se lasă mai prejos.Reciclează 70% din deșeuriConform unui studiu european, în 2010, municipiile din țara noastră produceau în medie 365 kg de deșeuri pe cap de locuitor. Numai 1% din întreaga cantitate era reciclată, iar restul de 99% ajungea la gropile de gunoi. Spre deosebire de România, Germania recicla 45% din deșeurile munici-pale, Belgia - 40%, Slovenia - 39%, Suedia - 36%, Irlanda - 35%, iar Olanda - 33%.Recent, Comisia Europeană a reluat tema reintroducerii deșeurilor în circuitul economic. Ea a constatat că statele membre cu cele mai bune performanțe reciclează în proporție de până la 70% și nu îngroapă aproape nimic. Altele, în schimb, continuă să depoziteze în gropi de gunoi peste trei sferturi din propriile deșeuri.Cheia succesuluiComisia Europeană și-a pus întrebarea: cum au reușit statele cu cele mai bune performanțe să transforme deșeurile dintr-o problemă într-o resursă?Un nou raport publicat în urmă cu câteva zile oferă următoarea explicație: prin combinarea unor instrumente economice. Este vorba de o combinație de taxe și interdicții legate de depozitarea și incinerarea deșeurilor, scheme de responsabilizare a producătorilor și sisteme de plată în funcție de deșeurile generate (pay-as-you-throw). Acest complex de măsuri s-a dovedit a fi instrumentul cel mai eficace pentru îndreptarea fluxurilor de deșeuri în direcții cu caracter economic.Ce ar trebui să facă statele europene, printre care și România? Un singur lucru: să copieze metoda, să pună în practică astfel de instrumente economice.O Europă fără gropi de gunoiUE are o țintă extrem de ambițioasă: reducerea la zero a depozitării deșeurilor la gropile de gu-noi, maximizarea reciclării și reutilizării și limitarea recuperării de energie la deșeurile nereciclabile.Comisarul european pentru mediu, Janez Potoènik, a declarat: „Deșeurile sunt prea valoroase ca să fie pur și simplu aruncate, iar dacă sunt gestionate corect, valoarea respectivă poate fi restituită economiei. În prezent, șase state membre îmbină o depozitare a deșeurilor la gropile de gunoi care este aproape de zero cu rate ridicate de reciclare. Nu numai că exploatează valoarea deșeurilor, dar au creat sectoare industriale prospere și multe locuri de muncă în același timp. Acest raport arată modul în care au reușit: cu ajutorul unei game de instrumente economice, au făcut ca prevenirea, reutilizarea și reciclarea să devină mai atractive din punct de vedere economic. Acum, împreună cu statele membre și autoritățile locale, avem responsabilitatea comună de a ne asigura că aceste instrumente sunt utilizate în mod eficace și se răspândesc în întreaga UE. Acesta este unul dintre obiectivele principale ale foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.”Potrivit unui raport publicat de Eurostat în luna martie 2012, cele mai avansate șase state membre - Belgia, Danemarca, Germania, Austria, Suedia și Țările de Jos - depozitează în gropi de gunoi mai puțin de 3% din propriile deșeuri municipale. La cealaltă extremă, 9 state membre continuă să depoziteze în gropi de gunoi peste 75 % din propriile deșeuri municipale.Afaceri de miliarde de euroPentru ca UE să își atingă țintele stabilite în legislația privind deșeurile și obiectivele referitoare la eficiența energetică, va fi necesară utilizarea acestor instrumente în toate statele membre. Din acest motiv, în cadrul unei revizuiri a țintelor UE referitoare la deșeuri ce va avea loc în 2014, va fi evaluată posibilitatea ca utilizarea acestor instrumente să dobândească, în unele cazuri, un caracter juridic obligatoriu. De asemenea, Comisia include buna gestionare a deșeurilor printre condițiile pentru primirea anumitor fonduri europene.Sectoarele industriale din UE care se ocupă cu gestionarea deșeurilor și cu reciclarea au avut în 2008 o cifră de afaceri de 145 de miliarde euro, reprezentând aproximativ 2 milioane de locuri de muncă. Punerea integrală în aplicare a politicii UE în domeniul deșeurilor ar putea crea încă 400.000 de locuri de muncă și o cifră de afaceri anuală suplimentară de 42 de miliarde euro.