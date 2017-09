Felicitări judecătorilor constănțeni!

Armatorul navei "Geo Star", obligat să plătească salariile. Cum va recupera banii ITF România

Tribunalul Constanța i-a făcut dreptate echipajului cargoului de mărfuri generale „Geo Star”, sub pavilion Togo. Prin sentința civilă nr. 1.629, instanța obligă armatorul navei, compania Nicky Shipping Ltd., cu sediul în Victoria House, 306 Victoria Mahe, Seychelles, să plătească drepturile salariale restante ale echipajului, pentru perioada ianuarie - iulie 2017. Suma totală pe care trebuie să o primească navigatorii este de 133.192,7 dolari. În plus, compania va trebui să achite către marinari și 6.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” a sosit în portul Constanța pe data de 29 ianuarie 2017, pentru a încărca 3.000 tone de porumb, relatează Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România. La inspecția efectuată, ofițerii de Port State Control au găsit 20 de deficiențe tehnice și în legătură cu documentele navei, dar și în privința condițiilor de muncă și viață, aflate sub incidența Convenției maritime internaționale MLC 2006. Astfel că, pe data de 30 ianuarie s-a dispus sechestrarea cargoului de către autoritățile române, până la remedierea deficiențelor. Deși a fost informat de situația creată, armatorul nu a luat nicio măsură. Dimpotrivă, a abandonat nava și echipajul, lăsându-i pe navigatori neplătiți și fără mijloace de subzistență.La bord se aflau 12 marinari, din care: 11 ucraineni și un rus. Dintre aceștia, trei au solicitat repatrierea și au părăsit nava. Între timp, comandantul Tsaruk Yuriy, un ucrainean în vârstă de 62 de ani, a decedat la bord. Este greu de spus care sunt cauzele profunde ale neașteptatului deces, dar cauza imediată este evidentă. Comandantul nu a mai rezistat supărărilor și stresului uriaș provocate de un voiaj de opt luni, în condiții sub standard, dar mai ales situației critice generată de reținerea navei și abandonarea ei de către armator.Începând din luna martie, nava a rămas fără combustibil și nu s-au mai asigurat alimente. Disperat, echipajul a cerut ajutorul autorităților din portul Constanța și Inspectoratului ITF România.„În numele echipajului, am contactat clubul de asigurare al navei, o firmă de Rusia, care nu este cuprinsă în lista celor 13 cluburi de asigurare recunoscute la nivel european și de către Organizația Maritimă Internațională. În conformitate cu prevederile MLC 2006, acesta trebuie să achite, în caz de abandon, până la patru salarii restante și să suporte cheltuielile de repatriere. Asigurătorul a răspuns la adresa noastră, dar a recurs la tot felul de tertipuri pentru a nu plăti. Între timp, alături de ITF România și Sindicatul Liber al Navigatorilor, s-a implicat și ITF Londra. Echipajul a fost ajutat cu alimente, iar nava a fost conectată la rețelele de apă și electricitate. Astfel, am reușit să le asigurăm un minim de condiții de subzistență marinarilor de la bord.Reacția clubului de asigurări ne-a obligat ca, împreună cu echipajul, să ne adresăm Justiției române. Astfel că, pe data de 28 aprilie 2017, în numele echipajului, ITF România a deschis un proces împotriva armatorului, pentru recuperarea salariilor neachitate și a altor cheltuieli, reușind să obțină o sentință favorabilă echipajului.Între timp, presiunile făcute pe plan internațional asupra clubului de asigurări au început să dea roade. De teamă să nu fie scos de pe piață, acesta și-a revizuit poziția, anunțând că este gata să plătească și, în urma discuțiilor, s-a ajuns la un compromis. Pregătirea documentelor în vederea efectuării plăților este într-o stare avansată. Sperăm ca în cursul acestei săptămâni să fie finalizate, urmând a se achita salariile pe patru luni. Diferența de salarii, precum și cheltuielile făcute pentru întreținerea echipajului vor fi recuperate din vânzarea navei”, a precizat Adrian Mihălcioiu.Drepturile bănești ale navigatorilor fiind recunoscute de instanța de judecată, mai trebuie să se finalizeze procesul pentru vânzarea navei.Cargoul de mărfuri generale „Geo Star” are lungimea de 114 metri, lățimea de 13 metri, pescajul de 3,81 metri, capacitatea de 3.353 tdw și 2.478 tone registru brut și atinge o viteză medie de 5,4 noduri. A fost construit în 1980 și este înmatriculat sub pavilion Togo, unul dintre pavilioanele cele mai permisive, aflate pe „lista neagră” a Paris Memorandum.Nava este foarte veche, iar oțelul nu e de calitate. Prețurile fierului vechi sunt destul de scăzute pe piețele internaționale. În plus, pentru a ajunge într-un șantier de dezasamblări, nava va trebui pregătită și remorcată, neputându-se deplasa prin propriile forțe, ceea ce presupune alte cheltuieli. Cu toate acestea, Inspectoratul ITF România speră să se obțină un preț bun din vânzarea navei.„În zona Mării Negre, România, porturile românești reprezintă speranța și siguranța pentru navigatori. Statul de drept, Justiția funcționează. Nicăieri în regiune, problemele marinarilor nu sunt soluționate cu o atât de mare rapiditate. În mai puțin de un an, sunt rezolvate probleme ce păreau de nerezolvat. Sperăm ca modelul nostru să fie preluat și de celelalte țări de la Marea Neagră. Sperăm ca inspectorii ITF din Bulgaria, Georgia, Rusia, Turcia și Ucraina să determine autoritățile să se implice mai mult în apărarea drepturilor marinarilor. Ținta noastră este să curățăm bazinul Mării Negre de navele sub standard, care pun în pericol viața navigatorior și mediul marin”, a declarat Adrian Mihălcioiu.ITF România și Sindicatul Liber al Navigatorilor nu sunt la prima experiență de acest gen. Într-un interval de 22 de ani, au obținut, în Justiție, vânzarea a șase nave străine, pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. „Ionian Saylor” a fost vândută, în 1995, cu suma de 1.500.000 dolari. Au urmat: „Island of Inousse” (în 1997) - 900.000 dolari, „Bermuda” (în 2000) - 75.000 dolari, „Aurica” (în 2009) - 350.000 dolari. În martie 2012, a fost vândută nava „Grandiosa”, cu 3.050.000 dolari, iar în 2014, cargoul „Kusva 1”, pentru 300.000 dolari. Cargoul „Nikolay Meshkov” a scăpat de o asemenea soartă, întrucât armatorul a achitat în ceasul al doisprezecelea, înainte de licitație, salariile datorate echipajului.