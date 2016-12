Armatorii spanioli, suspectaţi că încalcă normele privind ajutorul de stat

Armatorii spanioli, suspectați că încalcă normele privind ajutorul de stat

Autoritățile de reglementare antitrust ale UE vor analiza dacă o schemă fiscală spaniolă ajută firmele de transport maritim din această țară să achiziționeze nave la prețuri mai mici decât cele de pe piață, încălcând astfel normele privind ajutoarele de stat.Se bănuiește că prin intermediul unei scheme contractuale și financiare în care sunt implicate băncile spaniole, dar nu direct de la șantierele navale, armatorii cumpără nave la prețuri cu până la 30% sub prețul pieței.Comisia Europeană a declarat că deschiderea unei anchete în această afacere va permite terțelor părți să își exprime poziția.„Uniunea Europeană are nevoie de un sector maritim care să fie competitiv la nivel internațional și, în acest scop, permite sistemul de impozitare mai favorabil, bazat pe tonaj, pentru a preveni migrația companiilor de navigație - a declarat Joaquin Almunia, comisarul european pentru concurență. Aceasta investigație nu pune sub semnul întrebării principiul de impozitare, dar Comisia trebuie să se asigure că această schemă spaniolă nu depășește ceea ce este permis de normele europene și nu creează distorsiuni excesive ale concurenței pe piața unică.”