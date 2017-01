Armatorii pot economisi 10% din cheltuielile cu combustibilul

Compania americană „Propulsion Dynamics Inc” (PDI) a demonstrat că armatorii pot economisi 10% din cheltuielile cu combustibilul dacă recurg la așa numita monitorizare proactivă a corpului navelor. Timp de 10 ani, ea a efectuat studii pe mai mult de 150 de nave, folosind modele mate-matice computerizate pentru rezistența și propulsia navelor, precum și un sistem de moni-torizare a corpului acestora și a performanțelor în timpul marșului. Cercetările au urmărit modul în care crește rezistența la înaintare, din cauza depunerilor de pe corpul navelor și a coroziunii. Lunar s-au înregistrat schimbările privind rezistența întâmpinată și s-a calculat eficiența propulsiei sub aspectul vitezei și consumului de carburanți. Consecința practică a studiului este aceea că armatorii trebuie să investească în lucrări de doc, în curățirea corpului navelor, dacă vor să obțină un plus de viteză și economii semnificative de carburanți. Concluziile acestor cercetări foarte sofisticate nu surprind pe nimeni. Ele erau cunoscute deja, din practică, de către constructorii de nave și armatori. Meritul lor este că demonstrează științific și cuantifică cu exactitate căt crește consumul de carburanți din cauza depunerilor și coroziunii. Pe această bază armatorii își vor putea face mai ușor calculul cât de des trebuie să facă toaleta navelor, pentru a deveni mai eficienți.Compania americană „Propulsion Dynamics Inc” (PDI) a demonstrat că armatorii pot economisi 10% din cheltuielile cu combustibilul dacă recurg la așa numita monitorizare proactivă a corpului navelor. Timp de 10 ani, ea a efectuat studii pe mai mult de 150 de nave, folosind modele mate-matice computerizate pentru rezistența și propulsia navelor, precum și un sistem de moni-torizare a corpului acestora și a performanțelor în timpul marșului. Cercetările au urmărit modul în care crește rezistența la înaintare, din cauza depunerilor de pe corpul navelor și a coroziunii. Lunar s-au înregistrat schimbările privind rezistența întâmpinată și s-a calculat eficiența propulsiei sub aspectul vitezei și consumului de carburanți. Consecința practică a studiului este aceea că armatorii trebuie să investească în lucrări de doc, în curățirea corpului navelor, dacă vor să obțină un plus de viteză și economii semnificative de carburanți. Concluziile acestor cercetări foarte sofisticate nu surprind pe nimeni. Ele erau cunoscute deja, din practică, de către constructorii de nave și armatori. Meritul lor este că demonstrează științific și cuantifică cu exactitate căt crește consumul de carburanți din cauza depunerilor și coroziunii. Pe această bază armatorii își vor putea face mai ușor calculul cât de des trebuie să facă toaleta navelor, pentru a deveni mai eficienți.