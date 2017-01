Argus Constanţa a trecut pe pierdere în primul semestru, cu un rezultat negativ de 4,71 milioane lei

Argus Constanța a trecut pe pierdere în primul semestru, cu un rezultat negativ de 4,71 milioane lei

Producătorul de ulei Argus Constanța (UARG) a înregistrat pierderi de 4,71 milioane lei (1,11 milioane euro), în primele șase luni ale acestui an, după ce obținuse un profit net de 23,4 milioane lei în aceeași perioadă din 2008, în contextul în care afacerile sale s-au comprimat cu 41%. În prima jumătate a acestui an, afacerile Argus Constanța s-au cifrat la 59,66 milioane lei (14,1 milioane euro), în scădere cu 41% față de nivelul consemnat în intervalul echivalent al anului anterior, de 101,9 milioane lei. Argus produce în principal ulei rafinat, destinat pieței interne, având o capacitate de rafinare de 240 de tone pe zi. Compania are un capital social de 53,71 milioane lei, divizat în 35,808 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 1,50 lei. Principalii acționari ai firmei Argus Constanța sunt SIF Oltenia, cu o participație de 18,97%, și Vasile Leu, cu 11,32%. Argus și Ultex Țăndarei sunt singurii producători independenți de pe piața românească de ulei. Cei mai importanți competitori ai celor două companii sunt grupurile americane Bunge și Cargill, precum și compania Agricover. Acțiunile Argus au închis ședința de vineri la cotația de 1,35 lei, ceea ce dă o capitalizare de 48,34 milioane lei (11,4 milioane euro). Titlurile Argus Constanța sunt cotate la categoria de bază a pieței Rasdaq, sub simbolul UARG.