ArcelorMittal Galaţi e acuzată că a deturnat traficul de materie primă din România către Bulgaria şi Canalul Bâstroe

Scandal în transporturile maritime din România

ArcelorMittal Galați e acuzată că a deturnat traficul de materie primă din România către Bulgaria și Canalul Bâstroe

Marele absent al reuniunii de criză, organizată ieri, în portul Constanța, a fost ministrul Radu Ber-ceanu. Chiar și în lipsa lui, dialogul dintre liderii sindicatelor, patroni și reprezentanții Ministerului Transporturilor a fost incendiar. Discuțiile s-au centrat pe găsirea soluțiilor la două probleme dureroase, cu care se confruntă portul Constanța și Canalul Dunăre – Marea Neagră: criza economică și practicile comer-ciale ale concernului Arcelor Mittal. Ministerul vă ascultă! La întâlnirea găzduită de terminalul de pasageri al portului Con-stanța, au fost prezenți: secretarul de stat Marin Anton și consilierul Șerban Cucu (ambii din Ministerul Transporturilor), Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sin-dicatelor Portuare, și Mircea Burlacu, secretarul general al FNSP, Viorel Panait, președintele Organizației Patronale „Operatorul Portuar”, Ioan Bălan, directorul general al Companiei Naționale Ad-ministrația Porturilor Maritime Constanța, Paul Brânză, directorul general al Autorității Navale Române, Valentin Zeicu, directorul general al Administrației Canalelor Navigabile Dunăre - Marea Neagră, patroni și manageri, reprezentanți ai Ministerului Muncii. Secretarul de stat Marin Anton a deschis discuțiile cu câteva generalități și locuri comune despre situația economică și importanța portului Constanța pentru Europa. El i-a „încurajat” pe portuari spunându-le: „Efectele crizei se vor vedea de acum încolo!” „Scopul reuniunii este să vă ascultăm și să găsim împreună soluții” – și-a încheiat el introducerea. O metodă de conservare a locurilor de muncă Liderul BNS a surprins auditoriul prin stilul constructiv de abordare a tematicii crizei și prin soluțiile oferite. El le-a declarat patronilor și managerilor că este o eroare să se concureze între ei, reducând tarifele de operare, ori să-și concedieze salariații, pentru a-i înlocui cu subcontractori. Dumitru Costin le-a propus, ca pe timpul crizei, să conserve și să pregătească forța de muncă, să modernizeze companiile. Ce trebuie să facă agenții economici? În primul rând, să dimensioneze forța de muncă în funcție de traficul de mărfuri existent. Diferența ar urma să fie cuprinsă în programe de formare, recalificare, perfecționare, policalificare, finanțate de Uniunea Europeană. Pe perioada cursurilor, din banii europeni, vor fi plătiți atât cursanții, cât și lucrătorii care îi vor forma. Comisia Europeană a pus la dispoziție 19 miliarde de euro în acest scop, iar România trebuie să-și pună rapid la punct cadrul legislativ, pentru a beneficia de acest sprijin, a declarat liderul confederativ. BNS va acorda asistență companiilor portuare în care are sindicate, pentru a intra în aceste programe. În primele 6 luni al anului, confederația a atras 35 de milioane de euro de la UE, pe proiecte sociale, pentru sindicatele sale. Un număr de 3 proiecte, însumând 6 milioane euro, aparțin sindicatelor din Constanța și se referă la resursele umane. Dumitru Costin a mai spus că băncile sunt dispuse să cofinanțeze proiectele de investiții privind mediul. Avantaj Bâstroe! Viorel Panait a adus în atenția conducerii Ministerului Transporturilor și a autorităților portuare situația critică generată de politica dusă de cel mai mare concern siderurgic al lumii, ArcelorMittal. În România, acesta controlează combinatele de la Galați (ArcelorMittal Galați), Roman (ArcelorMittal Tubular Products Roman), Hunedoara (ArcelorMittal Hunedoara) și Iași (ArcelorMittal Tubular Products Iași), filiala locală a companiei de construcții ArcelorMittal Construction (AMC), operatorul portuar Romportmet Galați și alte unități importante. Compania din Galați, dar nu numai, a primit sprijin din partea statului român, în cadrul Strategiei de restructurare a industriei siderurgice. Chiar a avut loc și un incident privind respectarea legii. Consiliul Concurenței a întreprins o investigație privind ajutoarele de stat acordate lui Mittal Steel Galați, investigație care a fost închisă deoarece beneficiarul a rambursat în mod voluntar suma de 34,6 milioane RON, reprezentând ajutoare acordate peste plafonul maxim prevăzut de strategie. Potrivit acesteia, valoarea totală a ajutorului brut pentru restructurare, acordat în perioada 1993-2004, nu putea depăși 3.058 milioane RON. Ajutoarele acordate lui ArcelorMittal, de către statul român, ar trebui să se reflecte în efecte benefice pentru economia românească, a afirmat Panait. Or, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Conform informațiilor de care acesta dispune, importul de materie primă pentru combinatul din Galați se face prin… Bulgaria. Marfa este descărcată în portul Burgas, de unde este preluată cu nave mai mici, care tranzitează Marea Neagră și Canalul Bâstroe, pentru a ajunge la Galați. Astfel este ocolită ruta ce trece prin terminalul Comvex, din portul Constanța, și pe Canalul Dunăre – Marea Neagră. O strategie costisitoare Terminalul Convex ocupă locul IV în Europa în ceea ce privește capacitatea, asigură ritmuri de lucru mai înalte decât în portul Rotterdam, dar percepe tarife de operare a navelor la nivelul portului olandez. Cu toate acestea, ArcelorMittal preferă traseul bulgaro – ucrainean, care este cu 66% mai scump decât cel românesc, a declarat Panait. Strategia comercială a ArcelorMittal are și alte ciudățenii. Astfel, este preferat cocsul fabricat în Spania, cu prețul de 175 de dolari pe tonă plus cheltuielile de transport, în locul celui fabricat la Galați, cu 140 de dolari pe tonă, a afirmat Panait. În legătură cu acest subiect, trebuie arătat că reprezentanții sta-tului s-au străduit din răsputeri să-i convingă pe cei de la ArcelorMittal sa nu inchida bateriile de cocs din țară. Autoritățile amenințau că grupul ar putea fi obligat să returneze ajutorul de stat primit la privatizare, sub formă de scutiri de la obligații fiscale. Mircea Ursache, președintele AVAS, declara la acea vreme: „Când a primit ajutorul de stat în valoare de 1,13 miliarde de dolari, ArcelorMittal s-a obligat la câteva condiții prin contractul de privatizare pentru realizarea unor investiții pe o perioadă de 10 ani, contract care expiră la 31 decembrie 2011. Printre acestea se numără și angajamentul de reconstituire a bateriilor de cocsificare 2 și 5.” Panait a apreciat că avem de a face cu o practică anticoncurențială și a solicitat autorităților să ia măsuri, cu atât mai mult cu cât ArcelorMittal a beneficiat de ajutoare din partea statului român. Secretarul de stat Marin Anton a afirmat că a solicitat informații de la ArcelorMittal referitor la transportul de materie primă prin Bulgaria și a primit răspunsul că ar fi vorba de lichidarea unui stoc de marfă, care ar fi fost adusă pentru o unitate din acea țară. A fost informat corect sau a fost mințit secretarul de stat? A înghițit ca pelicanul sau va căuta adevărul? Portuarii au promis că vor oferi probe prin care să se stabilească adevărul. Lovitură pe la spate Tema ArcelorMittal a fost pre-uată, apoi, de Valentin Zeicu: „Canalul și terminalul din portul Constanța au fost construite pentru combinatele de la Călărași și Galați. Cel din urmă a fost vândut unui investitor strategic. Iar acesta a deturnat traficul de mărfuri de pe canal pe altă rută. Canalul Dunăre Marea – Neagră a pierdut 50% din trafic. Prețurile cele mai mici de tranzit pe canal au fost oferite lui Mittal. Trebuie ca statul român să analizeze relația cu acest concern. Nu este normal ca statul să facă investiții în port, pe canal, pentru a servi traficul de mărfuri al combinatului de la Galați, iar Mittal să lovească pe la spate într-un moment de criză.” Jos tarifele! Rado Antonovici, directorul companiei „Constanța South Container Terminal“ (parte a concernului „DP World”), a declarat că traficul de containere a scăzut cu 60%, din cauza crizei. Cu toate acestea, societatea nu a făcut concedieri. El a apreciat măsura Guvernului Boc, privind sprijinul acordat pe perioada șomajului tehnic și a solicitat ca acesta să fie prelungit pe o perioadă mai mare de 3 luni. Constantin Șuteu, șeful Sucursalei Mol 1 Constanța Sud, a companiei „Romtrans”, a avertizat că forța de muncă portuară este îmbătrânită și că trebuie să se facă trecerea la o nouă generație de docheri și mecanizatori. Valeriu Băjenaru, directorul general al „Decirom” SA, a criticat starea căilor ferate și a drumurilor periferice din port și a solicitat con-tinuare programului de adâncire a danelor. Stila Stavrositu, directorul economic al companiei „Coremar”, a apreciat că Ministerul Transpor-turilor ar trebui să se ocupe, la rândul său de atragerea traficului de mărfuri și a cerut administrației portuare să revadă tarifele. El a solicitat ca programele de pregătire a personalului navigant, de la CERONAV, să fie subvenționate pe timp de criză și a apreciat că este necesară modernizarea motoarelor remorcherelor, prin programe europene de mediu, pentru a diminua emisiile de CO2. Problema reducerii tarifelor portuare a fost atacată și de Petre Costel, care a apreciat că nivelul ridicat al acestora descurajează fluxurile de mărfuri spre portul Constanța. La rândul său, Mircea Burlacu a adus în discuție fenomenul muncii la negru și al dumping-ului. El a declarat că reglementările privind autorizările și licențierile favorizează lucrul cu firmele de subcontractori, care nu respectă niciun standard de securitate și igienă a muncii. Dumitru Costin a precizat, la finalul reuniunii, că problemele și propunerile discutate vor fi prezentate atât ministrului Radu Berceanu, cât și la viitoarea reuniune a sindicatelor cu guvernul, în care vor fi stabilite noi măsuri anticriză.