Arbitrii comerciali s-au reunit la CCINA

Astăzi, 9 iunie 2017, la sediul CCINA Constanța are loc conferința „Arbitrajul comercial intern și internațional. Actualitate și perspective, în contextul Noilor Reguli de procedură arbitrală.”Evenimentul este organizat de Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța de pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Centrul Enterprise Europe Network și cu sprijinul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.Conferința se adresează arbitrilor, avocaților, consilierilor juridici, dar și personalului de specialitate din cadrul curților de arbitraj.Moderatori sunt av. dr. Andrei SĂVESCU - arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional, coordonator JURIDICE.ro și Ruxandra SERESCU - vicepreședintele Curții de Arbitraj Comercial și Maritim ConstanțaCuvânt de deschidere va fi rostit de av. Dan FRANGETI - președintele Curții de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța și prof. univ. dr. Ștefan DEACONU - președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional.Invitat special este av. Marin VOICU – arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional.Speakeri sunt:- prof. univ. dr. Ștefan DEACONU - Președinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional;- conf. univ. dr. Bazil OGLINDĂ - Vicepreședinte Curtea de Arbitraj Comercial Internațional;- av. Sorina OLARU - membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional;- av. Florian NIȚU - membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial Internațional;- lect. univ. dr. Cristina Florescu – arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional;- dr. Anca-Jeanina NIȚĂ – judecator Tribunalul Constanța, Secția Contencios și Administrativ Fiscal;- prof. univ. dr. Gabriel MIHAI – arbitru Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța.Tematica reuniunii este următoarea:- „Importanța arbitrajului pentru mediul de afaceri” – Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu- „Metode de eficientizare a procedurii arbitrale în contextul noilor reguli de procedură arbitrală” - conf. univ. dr. Bazil Oglindă- „Despre suplețe și modernitate în contextul noilor reguli de procedură arbitrală. Structură, tendințe, deziderate” - av. Sorina Olaru- „De ce arbitrajul rămâne opțiunea cea mai potrivită pentru soluționarea diferendelor în afaceri și cum noile reguli fac arbitrajul preferabil” - av. Florian Nițu- „Arbitrabilitatea litigiilor izvorate din contracte administrative" - dr. Anca-Jeanina Niță- „Particularitățile clauzei arbitrale în arbitrajul maritim" - prof. univ. dr. Gabriel Mihai- „Inovatii privind eficienta si transparenta cu impact in promovarea diversitatii in arbitrajul international” si “Consideratii preliminare la initializarea unui arbitraj” - Lect. univ. dr. Cristina Florescu