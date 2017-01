Şapte firme din România la Târgul din Shenzhen, China

Șapte firme din România la Târgul din Shenzhen, China

Ministerul Economiei, în colaborare cu Romanian Black Sea Gateway Association, a organizat participarea la cea de a noua ediție a Târgului internațional de servicii de transport și logistică - CILF, care se desfășoară în perioada 14-16 octombrie 2014, în cadrul Complexului Expozițional din Shenzhen, China. România participă în premieră la acest eveniment. În cadrul pavilionului își prezintă oferta de export șapte firme: Elvada Company SRL, Medrom Logistics SRL, Zimrom Shipping SRL, Medfreight SRL, Vauban IT Ro SRL, Cargo Partner Expeditii SRL și Maersk Romania SRL. Sub sloganul din acest an a CLIF - Green Upgrade Collaboration Multi-Win, cei aproximativ 1.200 de expozanți sunt grupați pe 11 secțiuni: Logistics and Supply Chain Management, Port and Shipping, Air Cargo, Intelligent Transportation, Passenger Transportation, Material Handling and Technology, Transport Construction, Transport Planning, Green Freight and New Energy Automobile, Talents Show,Technology and Equipment on Dangerous Goods Transport & Warehousing. Principalii organizatori ai târgului sunt Ministerul Transporturilor din China și Primăria orașului Shenzhen, cu sprijinul Ministerului Industriei și Tehnologiei Informațiilor și cel al Comisiei de Reformă și Dezvoltare. La ediția din acest an sunt așteptați în jur de 80.000 de vizitatori, din peste 60 de state.